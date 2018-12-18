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09:42 (мск), источник: Р-Спорт

«Алавес» и «Атлетик» сыграли вничью в чемпионате Испании

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Футболисты «Алавеса» и «Атлетика» сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Испании.

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Источник: AFP 2018

Встреча, прошедшая на поле «Алавеса», завершилась со счетом 0:0.

«Алавес» с 25 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Примеры, «Атлетик» набрал 16 баллов и расположился на 18-й строчке.

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Алавес 0:0
Первый тайм: 0:0
Атлетик
17.12.2018, 23:00 основной раунд: 16-й тур Mendizorroza
Главные тренеры
Абелардо Гаиска Гаритано
Составы
Фернандо Флорес Пачеко 1
58′ Рубен Дуарте 3
Виктор Сиснерос Лагуардия 5
Гильермо Марипан 6
Ксимо Наварро 15
Исла Томас Пина 8
Мануэль Гарсия 19
Хонатан Кальери 12
45′ Йон Гвидетти 10
Рубен Собрино 7
73′ Перес Ибаи Гомес 11
87′ Борха Бастон 18
85′ Хони 23
Хорхе Франко Бурги 14
13 Яго Эррерин
4 Иньиго Мартинес 48′
5 Йерай Альварес
12 Юри Берчиче
21 Андер Капа
16 Дани Гарсия 14′
22 Эскудеро Рауль Гарсия
14 Маркель Сусаэта
7 Беньят Эчеварриа 74′
6 Микель Сан-Хосе
11 Иньиго Кордоба 62′
10 Гоньи Икер Муниаин
20 Ариц Адурис 68′
9 Иньяки Уильямс
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 3
5 Угловые 3
16 Фолы 13
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Антонио Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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