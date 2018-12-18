«Алавес» и «Атлетик» сыграли вничью в чемпионате Испании
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Футболисты «Алавеса» и «Атлетика» сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Футболисты «Алавеса» и «Атлетика» сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая на поле «Алавеса», завершилась со счетом 0:0.
«Алавес» с 25 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Примеры, «Атлетик» набрал 16 баллов и расположился на 18-й строчке.
|Абелардо
|Гаиска Гаритано
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос (Испания)