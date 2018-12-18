Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
21:30
Кан
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Вольфсбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:30
Фортуна Д
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Болонья
Милан
Футбол. Зарубежный
17.12
Алавес0
Атлетик0
Все события
Фоторепортажи
11«Спартак» вылетел из еврокубков
8Сауль Альварес победил Рокки Филдинга
07:50 (мск), источник: Sputnik.by

Вратарь ФК «Витебск» Щербаков с женой и сыном погиб в ДТП под Толочином

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Футбольный клуб «Витебск» подтвердил информацию, что в страшном ДТП под Толочином погиб вратарь клуба Андрей Щербаков, его жена и 6-летний сын.

Наверх
Источник: Sputnik.by

Столкновение произошло вечером в понедельник, 17 декабря. Машину Kia, в которой находился голкипер с семьей, вынесло на полосу встречного движения, она столкнулась с эвакуатором. В результате столкновения три пассажира легковушки — сам Щербаков, его жена и 6-летний сын погибли. Младший ребенок находился в автокресле, он доставлен в местную больницу.

Пресс-служба ФК «Витебск» сегодня ночью подтвердила факт гибели вратаря команды и выразила соболезнование родным и близким погибших.

Витебск
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Указ о лжепредпринимательстве отменят с 1 января
Гибель семьи футболиста в ДТП: возбуждено дело
Трудно дышать: Коляда слег с болезнью вслед за Туктамышевой
Плющенко считает, что Сотниковой не стоит продолжать карьеру
Российский вратарь «Коламбуса» признан первой звездой дня в НХЛ
Мамаев сообщил, что заплатил избитому водителю 500 тысяч рублей
Мирча Луческу поделился мнением о работе Семака в «Зените»
Шайба Малкина не помогла «Питтсбургу» обыграть «Анахайм» в НХЛ
Следствие планирует направить дело Кокорина и Мамаева в суд
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь