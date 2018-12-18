Вратарь ФК «Витебск» Щербаков с женой и сыном погиб в ДТП под Толочином

Столкновение произошло вечером в понедельник, 17 декабря. Машину Kia, в которой находился голкипер с семьей, вынесло на полосу встречного движения, она столкнулась с эвакуатором. В результате столкновения три пассажира легковушки — сам Щербаков, его жена и 6-летний сын погибли. Младший ребенок находился в автокресле, он доставлен в местную больницу.