В «Кайрате» осталось три легионера из 13, сыгравших в КПЛ-2018

Это — защитник сборной Тринидад и Тобаго Шелдон Бато, венгерский полузащитник Акош Элек, хорват Иво Иличевич, бразильцы Исаэль Барбоза и Хуан Фелипе, а также завершивший игровую карьеру Андрей Аршавин.

Таким образом, из легионеров остались — белорусский защитник Сергей Политевич и нападающие украинец Адеринсола Эсеола и венгр Мартон Эппель.

Стоит отметить, что в сезоне 2018 года у «Кайрата» в заявку были включены 13 легионеров, но позже отзаявлены четверо: Седрик Гогуа, Гай Ассулин, Уго Сильвейра и Чума Анене.