Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
21:30
Кан
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Вольфсбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:30
Фортуна Д
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Болонья
Милан
Футбол. Зарубежный
17.12
Алавес0
Атлетик0
Футбол. Зарубежный
17.12
Аталанта1
Лацио0
Все события
Фоторепортажи
17Сборная России огорчила Ржигу семь раз
18Год Дзюбы: лидер сборной и герой нации
09:03 (мск), источник: Vesti.kz

В «Кайрате» осталось три легионера из 13, сыгравших в КПЛ-2018

Алматинский «Кайрат» уже покинули шесть легионеров, сообщает KazFootball.kz.

Наверх

Это — защитник сборной Тринидад и Тобаго Шелдон Бато, венгерский полузащитник Акош Элек, хорват Иво Иличевич, бразильцы Исаэль Барбоза и Хуан Фелипе, а также завершивший игровую карьеру Андрей Аршавин.

Таким образом, из легионеров остались — белорусский защитник Сергей Политевич и нападающие украинец Адеринсола Эсеола и венгр Мартон Эппель.

Стоит отметить, что в сезоне 2018 года у «Кайрата» в заявку были включены 13 легионеров, но позже отзаявлены четверо: Седрик Гогуа, Гай Ассулин, Уго Сильвейра и Чума Анене.

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Лучшие бомбардиры "Барыса" смогут сыграть в матче КХЛ с "Северсталью" после травм
Трудно дышать: Коляда слег с болезнью вслед за Туктамышевой
Бакаев, Гулиев и московский «Спартак»: как это может быть
Шайба Малкина не помогла «Питтсбургу» обыграть «Анахайм» в НХЛ
Опубликовано письмо Павла Мамаева жене из СИЗО
Мирча Луческу поделился мнением о работе Семака в «Зените»
«Коламбус» обыграл «Вегас» в НХЛ, Бобровский отразил 28 бросков
Плющенко считает, что Сотниковой не стоит продолжать карьеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь