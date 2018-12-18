СМИ: Три казахстанских игрока покинули «Кайсар»
Защитники Дмитрий Евстигнеев и Валентин Чуреев, а также нападающий Тохтар Жангылышбай покинули кызылординский «Кайсар», сообщает KazFootball.kz.
Защитники Дмитрий Евстигнеев и Валентин Чуреев, а также нападающий Тохтар Жангылышбай покинули кызылординский «Кайсар», сообщает KazFootball.kz.
Евстигнеев в прошедшем сезоне сыграл 12 матчей, заработал два предупреждения и одно удаление. Всего в
Чуреев в сезоне 2018 года сыграл 17 матчей и получил четыре предупреждения. Всего в
Жангылышбай в 2018 году сыграл 15 матчей и забил один гол. Всего в
Напомним, что в минувшем сезоне кызылординцы заняли пятое место в