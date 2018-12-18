СМИ: Три казахстанских игрока покинули «Кайсар»

Евстигнеев в прошедшем сезоне сыграл 12 матчей, заработал два предупреждения и одно удаление. Всего в премьер-лиге провел 222 матча и забил шесть голов.

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Чуреев в сезоне 2018 года сыграл 17 матчей и получил четыре предупреждения. Всего в премьер-лиге выходил на поле 242 раза и пять раз отмечался голом.

Жангылышбай в 2018 году сыграл 15 матчей и забил один гол. Всего в премьер-лиге провел 102 матча и забил 13 голов.