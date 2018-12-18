Футболист стал самым молодым автором гола в чемпионате и оказался лжецом
Нападающий «Джамшедпура» Гурав Мухи, вошедший в историю индийской Суперлиги как самый молодой автор гола, оказался лжецом. Об этом сообщает Fox Sports Asia.
Нападающий «Джамшедпура» Гурав Мухи, вошедший в историю индийской Суперлиги как самый молодой автор гола, оказался лжецом. Об этом сообщает Fox Sports Asia.
Мухи отметился историческим голом еще в октябре 2018-го. Однако перед стартом нового сезона в чемпионате Индии спортсмен признался, что врал относительно своего возраста. Федерация футбола Индии уже наложила на Мухи шестимесячную дисквалификацию. Его также отстранили от тренировок с юношеской сборной Индии.
Мухи 28 лет. Именно эту цифру называет местный журналист Джаеш Тахур в одном из своих материалов.
«Джамшедпур» был основан в 2017 году. В свой дебютный сезон клуб не сумел пробиться в финальную часть турнира, закончив регулярный чемпионат на пятом месте. Наиболее известным игроком команды был австралиец Тим Кэхилл.