Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
21:30
Кан
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Вольфсбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:30
Фортуна Д
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Болонья
Милан
Футбол. Зарубежный
17.12
Алавес0
Атлетик0
Футбол. Зарубежный
17.12
Аталанта1
Лацио0
Все события
Фоторепортажи
11«Спартак» вылетел из еврокубков
8Сауль Альварес победил Рокки Филдинга
11:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист стал самым молодым автором гола в чемпионате и оказался лжецом

Нападающий «Джамшедпура» Гурав Мухи, вошедший в историю индийской Суперлиги как самый молодой автор гола, оказался лжецом. Об этом сообщает Fox Sports Asia.

Наверх

Мухи отметился историческим голом еще в октябре 2018-го. Однако перед стартом нового сезона в чемпионате Индии спортсмен признался, что врал относительно своего возраста. Федерация футбола Индии уже наложила на Мухи шестимесячную дисквалификацию. Его также отстранили от тренировок с юношеской сборной Индии.

Мухи 28 лет. Именно эту цифру называет местный журналист Джаеш Тахур в одном из своих материалов.

«Джамшедпур» был основан в 2017 году. В свой дебютный сезон клуб не сумел пробиться в финальную часть турнира, закончив регулярный чемпионат на пятом месте. Наиболее известным игроком команды был австралиец Тим Кэхилл.

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 С чего начинался русский хоккей и как он выглядит сейчас
Аршавина вернут
Трудно дышать: Коляда слег с болезнью вслед за Туктамышевой
Плющенко считает, что Сотниковой не стоит продолжать карьеру
Российский вратарь «Коламбуса» признан первой звездой дня в НХЛ
Мамаев сообщил, что заплатил избитому водителю 500 тысяч рублей
Мирча Луческу поделился мнением о работе Семака в «Зените»
Шайба Малкина не помогла «Питтсбургу» обыграть «Анахайм» в НХЛ
Следствие планирует направить дело Кокорина и Мамаева в суд
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь