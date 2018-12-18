Футболист стал самым молодым автором гола в чемпионате и оказался лжецом

Мухи отметился историческим голом еще в октябре 2018-го. Однако перед стартом нового сезона в чемпионате Индии спортсмен признался, что врал относительно своего возраста. Федерация футбола Индии уже наложила на Мухи шестимесячную дисквалификацию. Его также отстранили от тренировок с юношеской сборной Индии.

Мухи 28 лет. Именно эту цифру называет местный журналист Джаеш Тахур в одном из своих материалов.