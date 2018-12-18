СМИ: «Кайсар» отказался от услуг четырех легионеров
Кызылординский «Кайсар» отказался от услуг четырех легионеров, сообщает KazFootball.kz.
Кызылординский «Кайсар» отказался от услуг четырех легионеров, сообщает KazFootball.kz.
По информации издания, команду покинули полузащитники Джон Камара из
Сообщается, что Курьор перейдет в южнокорейский клуб «Соннам». В составе «Кайсара» он дебютировал 8 марта 2017 года в Кызылорде, в матче против «Окжетпеса» (1:0). Он вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Всего в составе «Кайсара» сыграл 58 матчей и забил 13 мячей.
Камара в прошедшем сезоне сыграл 23 матча, получил пять предупреждений и один раз удалялся с поля. Всего в
Кенийский полузащитник Вере пополнил «Кайсар» в начале сезона и сыграл за кызылординскую команда 23 матча, заработав два предупреждения.
А Джедже летом 2017 года перешел в «Кайсар» из павлодарского «Иртыша». В прошедшем сезоне провел 17 матчей, два раза отмечался голом. Всего в КПЛ сыграл 43 матча и забил пять голов.
Ранее сообщалось, что кызылординскую команду покинули три казахстанских игрока. В минувшем сезоне кызылординцы заняли пятое место в