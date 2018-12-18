СМИ: «Кайсар» отказался от услуг четырех легионеров

По информации издания, команду покинули полузащитники Джон Камара из Сьерра-Леоне, мартиниканец Матиас Курьор, кениец Пол Вере, а также французский нападающий Франк Джа Джедже.

Сообщается, что Курьор перейдет в южнокорейский клуб «Соннам». В составе «Кайсара» он дебютировал 8 марта 2017 года в Кызылорде, в матче против «Окжетпеса» (1:0). Он вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Всего в составе «Кайсара» сыграл 58 матчей и забил 13 мячей.

Камара в прошедшем сезоне сыграл 23 матча, получил пять предупреждений и один раз удалялся с поля. Всего в премьер-лиге провел 53 матча и забил один гол.

Кенийский полузащитник Вере пополнил «Кайсар» в начале сезона и сыграл за кызылординскую команда 23 матча, заработав два предупреждения.

А Джедже летом 2017 года перешел в «Кайсар» из павлодарского «Иртыша». В прошедшем сезоне провел 17 матчей, два раза отмечался голом. Всего в КПЛ сыграл 43 матча и забил пять голов.