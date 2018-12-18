Маркос Пиззелли рассказал, останется ли он в «Актобе»

— Мой контракт истек 1 декабря 2018 год. Но — да, у меня есть намерение продолжить работать там, однако это зависит только от клуба, которому нужно решить проблемы, которые на него свалились, чтобы удержать меня. Но мы находимся на связи, — прокомментировал Пиззелли.