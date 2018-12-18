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12:10 (мск), источник: Sports.kz

Маркос Пиззелли рассказал, останется ли он в «Актобе»

Лучший бомбардир Казахстанской Премьер-Лиги 2018 года Маркос Пиззелли ответил на вопрос Sports.kz о том, продолжит ли он свои выступления за «Актобе».

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— Мой контракт истек 1 декабря 2018 год. Но — да, у меня есть намерение продолжить работать там, однако это зависит только от клуба, которому нужно решить проблемы, которые на него свалились, чтобы удержать меня. Но мы находимся на связи, — прокомментировал Пиззелли.

Отметим, что Пиззелли был признан лучшим футболистом КПЛ-2018 по версии Sports.kz и проекта «Алмаз», в котором ежемесячно выбирался лучший игрок турнира по мнение тренеров и игроков команд.

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