Маркос Пиззелли рассказал, останется ли он в «Актобе»
Лучший бомбардир Казахстанской
Лучший бомбардир Казахстанской
— Мой контракт истек 1 декабря 2018 год. Но — да, у меня есть намерение продолжить работать там, однако это зависит только от клуба, которому нужно решить проблемы, которые на него свалились, чтобы удержать меня. Но мы находимся на связи, — прокомментировал Пиззелли.
Отметим, что Пиззелли был признан лучшим футболистом КПЛ-2018 по версии Sports.kz и проекта «Алмаз», в котором ежемесячно выбирался лучший игрок турнира по мнение тренеров и игроков команд.