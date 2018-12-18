Кандидат в сборную Казахстана по футболу может перебраться из Израиля в другую страну
Казахстанский футболист Тимур Рудосельский может сменить чемпионат Израиля на другую европейскую страну, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский футболист Тимур Рудосельский может сменить чемпионат Израиля на другую европейскую страну, сообщает корреспондент Vesti.kz.
С осени текущего года 23-летний защитник выступает за «Хапоэль» из города
Однако у Рудосельского есть предложения и из других европейских клубов. Не исключено, что в зимнее трансферное окно воспитанник алматинской школы футбола покинет Израиль. Интерес к нему проявляют клубы из высших лиг чемпионатов Бельгии, Беларуси и России. Существует вариант, при котором защитник переберется в высший дивизион чемпионата Израиля, учитывая предложения со стороны двух клубов.
Рудосельский является воспитанником алматинского «Кайрата». В основную команду стал привлекаться в 2015 году. Всего за «Кайрат» провел 61 матч.