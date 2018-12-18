Кандидат в сборную Казахстана по футболу может перебраться из Израиля в другую страну

С осени текущего года 23-летний защитник выступает за «Хапоэль» из города Петах-Тиква во втором по значимости дивизионе чемпионата Израиля. В текущем сезоне Рудосельский сыграл за свою нынешнюю команду десять матчей, в которых отметился одним забитым голом.

Однако у Рудосельского есть предложения и из других европейских клубов. Не исключено, что в зимнее трансферное окно воспитанник алматинской школы футбола покинет Израиль. Интерес к нему проявляют клубы из высших лиг чемпионатов Бельгии, Беларуси и России. Существует вариант, при котором защитник переберется в высший дивизион чемпионата Израиля, учитывая предложения со стороны двух клубов.