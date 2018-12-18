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12:03 (мск), источник: Vesti.kz

Кандидат в сборную Казахстана по футболу может перебраться из Израиля в другую страну

Казахстанский футболист Тимур Рудосельский может сменить чемпионат Израиля на другую европейскую страну, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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С осени текущего года 23-летний защитник выступает за «Хапоэль» из города Петах-Тиква во втором по значимости дивизионе чемпионата Израиля. В текущем сезоне Рудосельский сыграл за свою нынешнюю команду десять матчей, в которых отметился одним забитым голом.

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Однако у Рудосельского есть предложения и из других европейских клубов. Не исключено, что в зимнее трансферное окно воспитанник алматинской школы футбола покинет Израиль. Интерес к нему проявляют клубы из высших лиг чемпионатов Бельгии, Беларуси и России. Существует вариант, при котором защитник переберется в высший дивизион чемпионата Израиля, учитывая предложения со стороны двух клубов.

Рудосельский является воспитанником алматинского «Кайрата». В основную команду стал привлекаться в 2015 году. Всего за «Кайрат» провел 61 матч. Из-за тяжелой травмы, полученной в прошедшем сезоне, долгое время восстанавливался. Затем Рудосельский перешел в талдыкорганский «Жетысу», за который в первой половине сезона КПЛ-2018 провел два матча. В 2017 году вызывался в национальную сборную Казахстана.

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Кандидат в сборную Казахстана по футболу может перебраться из Израиля в другую страну
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