Кто повторит достижение чемпиона, или почему 2018 — год «Астаны»

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Стоит отметить, что футбольный клуб «Астана» является частью системы Корпоративного фонда «Президентский профессиональный спортивный клуб “Астана”», в состав которого входят лучшие спортивные команды страны.

В отличии от других казахстанских футбольных клубов столичная команда попала в групповой раунд Лиги Европы, что уже само по себе достижение. Понятно, что болельщики ожидали выхода команды в плей-офф, но получилось так, как получилось.

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Кто из других представителей КПЛ три года подряд отбирался в основную сетку Лиги Европы? Кто в групповой стадии еврокубков выступал в четырех случаях? Кто попадал в число 50 лучших клубов УЕФА? Другими словами, благодаря «Астане» в Казахстане была еврокубковая осень. И это при том, что клуб был образован только в 2009 году, а потому можно смело сказать, что и нынешний сезон был годом «Астаны».

Кроме того, «Астана» — одна из первых начала зарабатывать на продажах своих игроков, да, был прокол с Неманьей Максимовичем, за которого клуб ничего не получил, что наверняка стало уроком для руководства. Но при этом в январе казахстанский чемпион выручил два миллиона евро за трансфер Жуниора Кабананги в саудовский «Аль-Наср», а минувшим летом за три миллиона евро продал Патрика Твумаси в испанский «Алавес». Тогда как Кабананга переходил в «Астану» на правах свободного агента, а за аренду Твумаси в общей сложности было оплачено 700 тысяч евро, позже ганец стал полноправным игроком столичного клуба.

Другие команды КПЛ готовы хотя бы за 500 тысяч долларов/евро расстаться со своими ведущими футболистами, но их никто не покупает. В «Астане», благодаря четко выстроенной работе менеджмента, во главе с президентом клуба Саяном Хамитжановым, который и отвечает в том числе и за селекцию, научились делать ставку на перспективных и приносящих результат легионеров, хоть не каждому из них впоследствии удавалось перейти в более сильный чемпионат.

Правда тот же Иван Маевский близок к переходу в российский клуб в зимнее межсезонье, а все почему? Просто-напросто «Астана» из-за участия в еврокубках стала узнаваемой, и вольно-невольно стали обращать внимание на ее игроков.

Кроме того, в этом еврокубковом сезоне «Астана» заработала как минимум пять миллионов 540 тысяч евро. Эта сумма еще не окончательная, потому что каждый участник получает процент от выплат на основе рейтинга (в нем учитывается выступление за последние десять лет) и от маркетингового пула (продажа ТВ-прав). А сколько заработали другие казахстанские клубы?

В уходящем году за северян выступали 17 игроков различных сборных, что также свидетельствует о состоятельности клуба на всех фронтах.

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Другой вопрос, что «Астане» в ближайшей перспективе необходимо переходить на самоокупаемость и вкладываться в инфраструктуру. С таким развитием в столицу Казахстана будут съезжаться легионеры и посильнее, а там и своя молодежь подрастет.

Возможно, болельщики других клубов «наелись» чемпионством «Астаны», ставшей лучшей командой национального чемпионата в пятый год подряд, но тому же «Кайрату» никто не мешал потеснить с чемпионского трона принципиального соперника. Кто виноват в том, что алматинцы не добирали очки в играх со середняками и другими клубами, вследствие чего упускали чемпионство на финише сезона? Кто виноват в том, что кайратовцы на старте предыдущих сезонов оступались, что в дальнейшем сказывалось на их итоговом турнирном положении?

Этот год для астанчан стал еще особенным во многом благодаря фигуре Григория Бабаяна, который начинал сезон в качестве главного тренера, а затем из-за некоторых причин обзавелся приставкой врио, что не помешало ему стать первым казахстанским тренером, который вывел казахстанский клуб в основную сетку еврокубков, а также лучшим тренером премьер-лиги-2018. И это при том, что Бабаяну на данный момент 38 лет, но за его плечами обучение в Германии, а также огромный опыт работы в качестве ассистента тренеров сборной Казахстана и «Астаны».

Сам же казахстанский специалист оценивает итоги этого сезона следующим образом: «В целом мы провели довольно неплохой сезон, выполнили все задачи, которые ставились перед нами руководством клуба. Конечно, у нас был шанс выйти дальше в Лиге Европы, мы хотели этого, хотели порадовать Казахстан, но по причинам разного рода нам сделать это не удалось».

Самым ярким матчем этого сезона стала игра раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против кипрского АПОЭЛа. Именно в этой игре переполненная «Астана Арена» увидела первую в своей истории еврокубковую серию пенальти, героем которой стал капитан «Астаны» Ненад Эрич, вытянувший астанчан в групповой раунд, где затем были обыграны французский «Ренн» и чешский «Яблонец».

Герой августовского матча также подвел итоги прошедшего сезона.

«Мы выполни две главные задачи — в пятый раз подряд стали чемпионами Казахстана и четвертый год подряд вышли в групповую стадию еврокубков, поэтому сезон можно оценить как удачный», — заявил Эрич.

Доминирование «Астаны» на внутренней арене вполне заслуженное, о чем, собственно, говорят ее результаты в еврокубках. При последующем поступательном движении клубу вполне по силам не только регулярно выходить в групповые этапы Лиги Европы/Лиги чемпионов, но и проходить в еврокубковую весну. Была бы цель, а дорога найдется!