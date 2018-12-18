СМИ: Уилшир выбыл из строя на пять недель из-за травмы лодыжки

Уилшир в последний раз выходил на поле в матче чемпионата Англии 1 декабря, когда помог «молотобойцам» обыграть «Ньюкасл Юнайтед». Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу «Вест Хэма», а хавбек вышел на замену на 85-й минуте и отметился голевой передачей на Фелипе Андерсона.

Как отмечает источник, после этого матча у Уилшира был выявлен рецидив травмы лодыжки, из-за которой он уже пропустил большую часть нынешнего сезона. Полузащитник был отправлен в лазарет на срок до пяти недель и пропустит все матчи периода «боксинг дей». При этом есть опасения, что Уилширу потребуется новая операция на лодыжке, что может привести к тому, что сезон для него досрочно окончится.