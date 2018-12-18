СМИ: Уилшир выбыл из строя на пять недель из-за травмы лодыжки
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Футболист «Вест Хэм Юнайтед» Джек Уилшир выбыл из строя на срок до пяти недель
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Футболист «Вест Хэм Юнайтед» Джек Уилшир выбыл из строя на срок до пяти недель
Уилшир в последний раз выходил на поле в матче чемпионата Англии 1 декабря, когда помог «молотобойцам» обыграть «Ньюкасл Юнайтед». Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу «Вест Хэма», а хавбек вышел на замену на 85-й минуте и отметился голевой передачей на Фелипе Андерсона.
Как отмечает источник, после этого матча у Уилшира был выявлен рецидив травмы лодыжки,
Уилшир перешел в «Вест Хэм» из «Арсенала» летом 2018 года и пока провел за «молотков» только пять матчей в