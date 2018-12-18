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13:02 (мск), источник: Р-Спорт

Моуринью покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Жозе Моуринью покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

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Источник: Reuters

«“Манчестер Юнайтед” сообщает, что тренер Жозе Моуринью покинул клуб. Мы хотели бы поблагодарить его за работу, проделанную им в команде, и пожелать успехов в будущем», — говорится в сообщении.

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Манчестер Юнайтед
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