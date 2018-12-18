Моуринью покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Жозе Моуринью покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Жозе Моуринью покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
«“Манчестер Юнайтед” сообщает, что тренер Жозе Моуринью покинул клуб. Мы хотели бы поблагодарить его за работу, проделанную им в команде, и пожелать успехов в будущем», — говорится в сообщении.