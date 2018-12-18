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14:13 (мск), источник: Прессбол

Умер Иван Майоров

В вторник, 18 декабря, на 71-м году ушел из жизни бывший арбитр национальной категории Иван Майоров.

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Он был одним из немногих белорусских судей, обслуживавших матчи высшей лиги чемпионата СССР в качестве помощника главного арбитра. После распада Советского союза Иван Майоров стал обслуживать матчи элитного дивизиона чемпионата Беларуси в качестве главного арбитра.

Судейскую карьеру завершил в 1998 году, отмечает bff.by. «Прессбол» выражает глубокие соболезнования родным и близким Ивана Макаровича.

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