Умер Иван Майоров
В вторник, 18 декабря, на 71-м году ушел из жизни бывший арбитр национальной категории Иван Майоров.
В вторник, 18 декабря, на 71-м году ушел из жизни бывший арбитр национальной категории Иван Майоров.
Он был одним из немногих белорусских судей, обслуживавших матчи высшей лиги чемпионата СССР в качестве помощника главного арбитра. После распада Советского союза Иван Майоров стал обслуживать матчи элитного дивизиона чемпионата Беларуси в качестве главного арбитра.
Судейскую карьеру завершил в 1998 году, отмечает bff.by. «Прессбол» выражает глубокие соболезнования родным и близким Ивана Макаровича.