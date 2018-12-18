Назван фаворит из КПЛ в борьбе за подписание Момоду Сисея

— Скажу так: вариантов продолжения карьеры в Казахстане у Момо на данный момент как минимум четыре.

Фаворитом в борьбе за этого футболиста является «Окжетпес», потому что в этом клубе работают правильные люди. «Иртыш» сделал предложение, но мы взяли паузу, так как озвученная сумма контракта не устраивает, — рассказал агент.