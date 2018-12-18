Назван фаворит из КПЛ в борьбе за подписание Момоду Сисея

— Скажу так: вариантов продолжения карьеры в Казахстане у Момо на данный момент как минимум четыре.
Фаворитом в борьбе за этого футболиста является «Окжетпес», потому что в этом клубе работают правильные люди. «Иртыш» сделал предложение, но мы взяли паузу, так как озвученная сумма контракта не устраивает, — рассказал агент.
Момоду Сисей, которому 24 декабря стукнет 30 лет, выступал за «Кызыл-Жар СК» с лета этого года и успел провести в рамках турнира КПЛ-2018 14 поединков, в которых 3 раза поразил ворота соперников. В 2013/2015 годах гамбиец защищал цвета «Кайрата», в общей сложности на данный момент отыграл в сильнейшем дивизионе чемпионата Казахстана 60 встреч, забив в них 21 мяч.