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14:41 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ назвали сумму, которую Моуринью получит за расторжение контракта с МЮ

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Руководство английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» выплатит экс-главному тренеру команды Жозе Моуринью 22,5 миллиона фунтов в качестве неустойки за досрочное расторжение контракта, сообщает Daily Mail.

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Источник: Reuters

«МЮ» во вторник объявил об уходе 55-летнего португальского специалиста с должности главного тренера. Ранее СМИ сообщали, что сумма компенсации Моуринью составит 24 миллиона фунтов.

Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года, и под его руководством команда завоевала Суперкубок Англии 2016 года, Кубок английской лиги (2016/17) и победила в розыгрыше Лиги Европы сезона-2016/17.

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» идет на шестом месте в таблице премьер-лиги, имея в активе 26 очков после 17 матчей. «МЮ» отстает от лидирующего «Ливерпуля», которому в воскресенье проиграл со счетом 1:3, на 19 баллов.

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