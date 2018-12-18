СМИ назвали сумму, которую Моуринью получит за расторжение контракта с МЮ

Источник: Reuters

«МЮ» во вторник объявил об уходе 55-летнего португальского специалиста с должности главного тренера. Ранее СМИ сообщали, что сумма компенсации Моуринью составит 24 миллиона фунтов.

Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года, и под его руководством команда завоевала Суперкубок Англии 2016 года, Кубок английской лиги (2016/17) и победила в розыгрыше Лиги Европы сезона-2016/17.