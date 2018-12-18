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14:37 (мск), источник: Sports.kz

Легионер из чемпионского состава «Астаны» КПЛ-2017 собирается вернуться в клуб

Как пишет Avaz, принадлежащий «Астане» боснийский хавбек Срджан Граховац, выступавший последний год на правах аренды за хорватскую «Риеку», этой зимой, по всей вероятности, вернется в столицу Казахстана, сообщает Sports.kz.

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— Скорее всего, покину «Риеку». Правда, определенные разговоры по поводу того, чтобы я остался, ведутся, но, по договоренности с «Астаной», посмотрим, что и как будет дальше. Точнее, мое возвращение в «Астану» или другой вариант развития событий зависят исключительно от наших с клубом общих интересов, — объяснил футболист.

Пришедший из австрийского «Рапида» 26-летний Срджан Граховац провел в рамках турнира КПЛ-2017 за «Астану» 26 поединков, забив в них 8 мячей и отдав 2 голевые передачи. Прошлой зимой был отдан в аренду «Риеке», за которую в чемпионате Хорватии отыграл в общей сложности 26 матчей, отметившись в них 3 ассистами (из них в сезоне-2018/2019 — 12 игр, 1 голевой пас). Transfermarkt оценивает на данный момент этого футболиста в 800 тысяч евро.

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