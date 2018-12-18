Канчельскис: Плохая атмосфера в «Манчестер Юнайтед» могла стать причиной отставки Моуринью

Источник: РИА "Новости"

Во вторник клуб объявил об уходе Моуринью, который возглавлял команду с 27 мая 2016 года. Под руководством португальского специалиста клуб завоевал Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и стал победителем Лиги Европы. В последних пяти матчах «Манчестер Юнайтед» одержал только одну победу.

«Как я понимаю, у тренера были ссоры то с одним, то со вторым футболистом, а когда такая атмосфера в раздевалке — это большой минус. Могу привести пример с “Рейнджерс”, когда я там выступал. По именам команда была сильнее “Селтика”, но у нас было разделение на голландские, шотландские группировки, группировки иностранных игроков. Не было единой команды, а у “Селтика” состав был слабее, но у команды был хороший дух, и она выиграла чемпионат Шотландии», — сказал Канчельскис.

После 17 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 26 очками, на 19 очков МЮ отстает от лидирующего «Ливерпуля». «Рано или поздно это должно было случиться, результата нет, тренер порой очень агрессивно себя вел по отношению ко всем, нервничал сильно. Болельщики и клуб недовольны — “Манчестер Юнайтед” раньше постоянно боролся за первое место, а сейчас борется лишь за то, чтобы попасть в первую четверку и в Лигу чемпионов. В любом случае, это ожидалось, я не удивился этому решению», — отметил он.

«Если брать этот сезон, то футболисты команды не выходили на игры в одном и том же составе, изменения были постоянно. Так долго искать, конечно, тоже невозможно, есть костяк, который должен играть постоянно, а когда меняешь кроме [Давида] Де Хеа 10 футболистов, то это большая проблема», — добавил Канчельскис.

Наибольших успехов «Манчестер Юнайтед» добивался при главном тренере Алексе Фергюсоне, с которым клуб выиграл больше трофеев, чем за все предыдущее время. «Многое меняется, футболисты играют не за клубы, а за большие деньги. В наше время было чуть по-другому. Но жизнь меняется, есть другой менталитет, люди», — отметил он.