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16:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Черышев попал в список 100 лучших футболистов 2018 года по версии The Guardian

Британское издание The Guardian опубликовало первую часть своего рейтинга 100 лучших футболистов уходящего года.

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Источник: Reuters

В первой части рейтинга издание представило имена игроков, занявших места с 71-го по 100-е. При составлении списка учитывались мнения 225 экспертов из 69 стран.

На 87-м месте в рейтинге оказался российский полузащитник Денис Черышев. Хавбек, в настоящий момент защищающий цвета «Валенсии», стал одним из ключевых игроков сборной России на чемпионате мира—2018. Национальная команда сенсационно преодолела групповой этап мундиаля и в серии пенальти одолела сборную Испании, после чего в ¼ финала уступила будущему финалисту в лице Хорватии. Сам 27-летний полузащитник отметился 4 голами в 5 матчах турнира.

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