Черышев попал в список 100 лучших футболистов 2018 года по версии The Guardian

В первой части рейтинга издание представило имена игроков, занявших места с 71-го по 100-е. При составлении списка учитывались мнения 225 экспертов из 69 стран.



На 87-м месте в рейтинге оказался российский полузащитник Денис Черышев. Хавбек, в настоящий момент защищающий цвета «Валенсии», стал одним из ключевых игроков сборной России на чемпионате мира—2018. Национальная команда сенсационно преодолела групповой этап мундиаля и в серии пенальти одолела сборную Испании, после чего в ¼ финала уступила будущему финалисту в лице Хорватии. Сам 27-летний полузащитник отметился 4 голами в 5 матчах турнира.