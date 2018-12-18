Черышев попал в список 100 лучших футболистов 2018 года по версии The Guardian
Британское издание The Guardian опубликовало первую часть своего рейтинга 100 лучших футболистов уходящего года.
Британское издание The Guardian опубликовало первую часть своего рейтинга 100 лучших футболистов уходящего года.
В первой части рейтинга издание представило имена игроков, занявших места с 71-го по 100-е. При составлении списка учитывались мнения 225 экспертов из 69 стран.
На 87-м месте в рейтинге оказался российский полузащитник Денис Черышев. Хавбек, в настоящий момент защищающий цвета «Валенсии», стал одним из ключевых игроков сборной России на чемпионате мира—2018. Национальная команда сенсационно преодолела групповой этап мундиаля и в серии пенальти одолела сборную Испании, после чего в ¼ финала уступила будущему финалисту в лице Хорватии. Сам 27-летний полузащитник отметился 4 голами в 5 матчах турнира.