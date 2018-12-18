«МЮ» определится с тренером за 48 часов. Претенденты Зидан, Гиггз и даже Венгер!

Источник: РИА "Новости"

ЗИНЕДИН ЗИДАН

Иностранные коллеги считают этот вариант самым реалистичным. Зидан приходил в «Реал» по ходу сезона и выиграл тогда Лигу чемпионов. Но не забывайте, что он был в клубе, помогла Карло Анчелотти и работал с футболистами, которых к тому времени хорошо знал. К тому же у «Реала» есть ген победителя, у «МЮ» он давно отсутствует. В клубе нужна качественная чистка состава, перестройка и вообще новый взгляд на мир. Но почему именно Зидан? Как он связан с Манчестером? Француз никогда не играл и не работал в АПЛ. Хотя это не аргумент…

МАУРИСИО ПОЧЕТТИНО

Вот это похоже на правду. Аргентинец выстроил «Тоттенхэм» и уже несколько лет держит его в элите английского футбола. Благодаря Почеттино сборная Англия получила чуть ли не половину классных футболистов, летом тренера всерьез рассматривали «Реал» и «Барселона». Но пока Маурисио работает в Лондоне, где у него играющая команда, на которую приятно смотреть. Причина перейти на работу в «Юнайтед»? Другой уровень финансовых возможностей, профессиональный рост и команда с мировым именем.

АРСЕН ВЕНГЕР

С лета француз отдыхает и ждет предложений. Слухи активно провожали его в «Баварию» на место Нико Ковача, а теперь журналисты связывают его с «Манчестер Юнайтед». Если в порядке бреда, то Венгер мог бы поработать в «МЮ». Все-таки лучшего него АПЛ знает только отошедший от дел сэр Алекс Фергюсон. Но в этот вариант верится мало. Во-первых, больше двадцати лет отдано «Арсеналу», во-вторых, чемпионат Англии не вызывает былого интереса, а в-третьих, кто вообще позовет Арсена в «Ман Юнайтед»?

РАЙАН ГИГГЗ

Легендарный валлиец вряд ли придет в команду именно сейчас. Хотя связь Райана Гиггза с клубом настолько тесная, что еще нужно найти футболиста, кто мог бы переплюнуть его в этом отношении. Все-таки «Юнайтед» нужен опытный тренер. С именем и авторитетом. Если назначить Гиггза, нужно готовиться к возможным провалам. В таком случае молодому специалисту нужно дать время на осознание себя в новой роли. Но времени у «МЮ» как у топ-клуба просто нет. Результаты нужны здесь и сейчас.

АНТОНИО КОНТЕ

Итальянец приходил в «Челси» как раз после Моуринью, и сделал команду чемпионом Англии. На выжженной после Жозе земле Антонио построил классную команду, но по факту этого импульса хватило ровно на сезон. Если боссы «Юнайтед» хотят яркой вспышки, а не постоянных результатов в долгую, кандидатура Конте оправдана. Но нужно готовиться к тому, что последствия его работы будут во многом похожи на руины как после Моуринью. В энергетически мощных и тактически подкованных тренерах нет ничего плохо. Но их система и видение футбола скоротечны.

ЛЕОНАРДУ ЖАРДИМ

Можно подумать о Леонарду Жардиме. Он как прокаченный Курбан Бердыев, выстраивает систему, пользоваться которой можно долго и весьма успешно. В «Монако» его жестко подставили, продав практически всех лидеров и оставив с игроками дубля, переломанным Фалькао и не знающим языка Александром Головиным. В «Юнайтед» у Жардима будет возможность еще раз продемонстрировать свои профессорские навыки по выстраиванию монолитной команды на несколько лет вперед.

КТО ЕЩЕ?

Также в числе претендентов Лоран Блан, Микел Артета, Массимилиано Аллегри, Дидье Дешам, Диего Симеоне и Брендан Роджерс.

КАК БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ?