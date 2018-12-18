Месси в рекордный пятый раз получил «Золотую бутсу»

«Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру чемпионатов стран, которые входят в УЕФА.

Месси в пятый раз в карьере получил награду, что является мировым рекордом. Второе место у нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду (4). Ранее Месси получал «Золотую бутсу» в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах.

В минувшем сезоне Месси забил 34 гола в 36 матчах Примеры. В борьбе за награду он обошёл египтянина Мохамеда Салаха из «Ливерпуля», который отличился 32 раза в 36 встречах Премьер-лиги.