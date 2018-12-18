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17:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси в рекордный пятый раз получил «Золотую бутсу»

Сегодня, 18 декабря, состоялась церемония вручения «Золотой бутсы» аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси. Об этом сообщает официальный «твиттер» каталонского клуба.

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«Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру чемпионатов стран, которые входят в УЕФА.

Месси в пятый раз в карьере получил награду, что является мировым рекордом. Второе место у нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду (4). Ранее Месси получал «Золотую бутсу» в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах.

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В минувшем сезоне Месси забил 34 гола в 36 матчах Примеры. В борьбе за награду он обошёл египтянина Мохамеда Салаха из «Ливерпуля», который отличился 32 раза в 36 встречах Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне 31-летний аргентинец стал автором 14 голов в 14 матчах чемпионата Испании.

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4 декабря© Ньюстюб
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