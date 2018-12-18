Месси в рекордный пятый раз получил «Золотую бутсу»
Сегодня, 18 декабря, состоялась церемония вручения «Золотой бутсы» аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси. Об этом сообщает официальный «твиттер» каталонского клуба.
Сегодня, 18 декабря, состоялась церемония вручения «Золотой бутсы» аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси. Об этом сообщает официальный «твиттер» каталонского клуба.
«Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру чемпионатов стран, которые входят в УЕФА.
Месси в пятый раз в карьере получил награду, что является мировым рекордом. Второе место у нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду (4). Ранее Месси получал «Золотую бутсу» в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах.
В минувшем сезоне Месси забил 34 гола в 36 матчах Примеры. В борьбе за награду он обошёл египтянина Мохамеда Салаха из «Ливерпуля», который отличился 32 раза в 36 встречах
В нынешнем сезоне 31-летний аргентинец стал автором 14 голов в 14 матчах чемпионата Испании.