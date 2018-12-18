«Барселона» достигла соглашения с Рабьо о трансфере

Источник: Reuters

По информации источника, каталонский клуб договорился с футболистом об условиях будущего контракта. Ожидается, что переход Рабьо в «Барселону» состоится в летнее трансферное окно 2019 года.

Отмечается, что стороны достигли прогресса в переговорах после заявления спортивного директора «ПСЖ» Антеро Энрике. Напомним, Энрике заявил, что Рабьо отказался продлевать соглашение с парижанами и по этой причине останется на скамейке запасных на неопределённый срок.