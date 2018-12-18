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21:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» достигла соглашения с Рабьо о трансфере

«Барселона» достигла соглашения с полузащитником «Пари Сен-Жермен» Адриеном Рабьо о трансфере, сообщает Le Parisien.

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Источник: Reuters

По информации источника, каталонский клуб договорился с футболистом об условиях будущего контракта. Ожидается, что переход Рабьо в «Барселону» состоится в летнее трансферное окно 2019 года.

Отмечается, что стороны достигли прогресса в переговорах после заявления спортивного директора «ПСЖ» Антеро Энрике. Напомним, Энрике заявил, что Рабьо отказался продлевать соглашение с парижанами и по этой причине останется на скамейке запасных на неопределённый срок.

Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего французского полузащитника также заинтересованы туринский «Ювентус» и «Тоттенхэм Хотспур».

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