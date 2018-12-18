«Барселона» достигла соглашения с Рабьо о трансфере
«Барселона» достигла соглашения с полузащитником «Пари Сен-Жермен» Адриеном Рабьо о трансфере, сообщает Le Parisien.
«Барселона» достигла соглашения с полузащитником «Пари Сен-Жермен» Адриеном Рабьо о трансфере, сообщает Le Parisien.
По информации источника, каталонский клуб договорился с футболистом об условиях будущего контракта. Ожидается, что переход Рабьо в «Барселону» состоится в летнее трансферное окно 2019 года.
Отмечается, что стороны достигли прогресса в переговорах после заявления спортивного директора «ПСЖ» Антеро Энрике. Напомним, Энрике заявил, что Рабьо отказался продлевать соглашение с парижанами и по этой причине останется на скамейке запасных на неопределённый срок.
Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего французского полузащитника также заинтересованы туринский «Ювентус» и «Тоттенхэм Хотспур».