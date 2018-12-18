Ибрагимович подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Шведский нападающий Златан Ибрагимович заключил новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщается на официальном сайте американского футбольного клуба.
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Шведский нападающий Златан Ибрагимович заключил новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщается на официальном сайте американского футбольного клуба.
«Мы рады объявить о подписании нового контракта со Златаном, это значит, что мы увидим его возвращение в сезоне 2019 года. Он показал свою ценность в прошлом сезоне, и мы с нетерпением ждем его выступлений за наш клуб в новом году. С возвращением Златана мы продолжим улучшать нашу команду в преддверии сезона», — заявил генеральный менеджер «Гэлакси» Деннис те Клоэзе.
Ибрагимович в 2018 году перешел из английского «Манчестер Юнайтед» в «Лос-Анджелес Гэлакси». В 27 матчах регулярного сезона высшего дивизиона системы футбольных лиг США и Канады (MLS) шведский форвард, которому в октябре исполнилось 37 лет, забил 22 мяча и сделал 10 результативных передач.