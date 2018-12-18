Ибрагимович подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»

«Мы рады объявить о подписании нового контракта со Златаном, это значит, что мы увидим его возвращение в сезоне 2019 года. Он показал свою ценность в прошлом сезоне, и мы с нетерпением ждем его выступлений за наш клуб в новом году. С возвращением Златана мы продолжим улучшать нашу команду в преддверии сезона», — заявил генеральный менеджер «Гэлакси» Деннис те Клоэзе.