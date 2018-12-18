Футболист «Астаны» и сборной Казахстана может вернуться в родной клуб

Руководство и тренерский штаб «Актобе» еще осенью провели переговоры с 30-летним защитником. Шансы вернуть Логвиненко у западно-казахстанской команды невелики, учитывая накопившиеся долги перед бывшими футболистами. По этой причине клубу запрещено регистрировать новичков.

Многое будет зависеть и от задач, которые будут поставлены перед «Актобе» в будущем сезоне. В настоящее время футболист имеет предложения и от других клубов КПЛ, которые намерены воспользоваться нехваткой игровой практики у защитника.

В минувшем сезоне Логвиненко в силу различных причин нечасто появлялся на поле в рамках КПЛ и в еврокубковых турниров. Тренерский штаб «Астаны» отдавал предпочтение паре центральных защитников в лице Марина Аничича и Евгения Постникова.

В «Астану» воспитанник «Актобе» перешел перед началом сезона-2016. В родной команде Логвиненко выступал с 2006 по 2015 годы. Логвиненко является семикратным чемпионом Казахстана, а также двукратным обладателем Кубка страны. Также на его счету четыре победы в Суперкубке Казахстана.