«Боруссия» М обыграла «Нюрнберг» и вышла на чистое второе место в Бундеслиге
В матче 16-го тура чемпионата Германии мёнхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Нюрнберг» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк».
В матче 16-го тура чемпионата Германии мёнхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Нюрнберг» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк».
В концовке первого тайма Торган Азар не реализовал пенальти, но в начале второй половины встречи он открыл счёт с паса Ибраима Траоре. В концовке встречи победу «Боруссии» закрепил Алассан Плеа, ему ассистировал Микаэль Кюизанс.
После этого матча «Боруссия», набрав 33 очка, вышла на чистое второе место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Нюрнберг» (11) остался в зоне вылета, на 17-м месте.
В следующем туре «Боруссия» М в гостях сыграет с лидером Бундеслиги — дортмундской «Боруссией». Матч состоится 21 декабря.
|Боруссия М
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2:0
Первый тайм: 0:0
|Нюрнберг
|Дитер Хеккинг
|Михаэль Келльнер
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|7
|7
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|7
|6
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Роберт Шредер (Германия)