«Боруссия» М обыграла «Нюрнберг» и вышла на чистое второе место в Бундеслиге

Источник: AFP 2018

В концовке первого тайма Торган Азар не реализовал пенальти, но в начале второй половины встречи он открыл счёт с паса Ибраима Траоре. В концовке встречи победу «Боруссии» закрепил Алассан Плеа, ему ассистировал Микаэль Кюизанс.

После этого матча «Боруссия», набрав 33 очка, вышла на чистое второе место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Нюрнберг» (11) остался в зоне вылета, на 17-м месте.