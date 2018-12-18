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18 декабря, источник: Чемпионат.com

«Боруссия» М обыграла «Нюрнберг» и вышла на чистое второе место в Бундеслиге

В матче 16-го тура чемпионата Германии мёнхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Нюрнберг» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк».

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Источник: AFP 2018

В концовке первого тайма Торган Азар не реализовал пенальти, но в начале второй половины встречи он открыл счёт с паса Ибраима Траоре. В концовке встречи победу «Боруссии» закрепил Алассан Плеа, ему ассистировал Микаэль Кюизанс.

После этого матча «Боруссия», набрав 33 очка, вышла на чистое второе место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Нюрнберг» (11) остался в зоне вылета, на 17-м месте.

В следующем туре «Боруссия» М в гостях сыграет с лидером Бундеслиги — дортмундской «Боруссией». Матч состоится 21 декабря.

Боруссия М 2:0
Первый тайм: 0:0
Нюрнберг
18.12.2018, 20:30 основной раунд: 16-й тур Stadion im Borussia-Park
Главные тренеры
Дитер Хеккинг Михаэль Келльнер
Голы
47′ Торган Азар (И. Траоре) 10
86′ Алассан Плеа (М. Кюизанс) 14
Нереализованные пенальти
45′ Т. Азар 10
Составы
Янн Зоммер 1
Луис Бейер 15
90+5′ Оскар Вендт 17
Тобиас Штробль 5
Денис Закария 8
Флориан Нойхаус 32
Торган Азар 10
Алассан Плеа 14
73′ Нико Эльведи 30
Микаэль Кюизанс 27
63′ 81′ Ибраима Траоре 16
Патрик Херрманн 7
75′ Фабиан Джонсон 19
Михаэль Ланг 3
1 Фабиан Бредлов
23 Тим Лайбольд 19′
28 Лукас Мюль
33 Георг Марграйттер 90+3′
31 Ондржей Петрак
35 Александр Фукс
11 Адам Зреляк
21 Федерико Паласиос Мартинес
2 Кевин Годен 45′ 30′
4 Жозе Алмейда Эвертон
24 Виргил Мисидьян 73′
7 Эдгар Салли
27 Матеус Перейра 81′
19 Терлес Кнелль
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 2
6 Угловые 7
6 Фолы 19
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Роберт Шредер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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