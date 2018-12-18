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18 декабря, источник: ТАСС

«Ривер Плейт» не смог выйти в финал клубного чемпионата мира по футболу

ТАСС, 18 декабря. Аргентинский «Ривер Плейт» проиграл клубу «Аль-Айн» из ОАЭ в серии послематчевых пенальти в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу в ОАЭ.

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Источник: Reuters

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. В составе «Ривер Плейт» дублем отметился Рафаэль Борре (11-я и 16-я минуты), на 69-й минуте игрок аргентинского клуба Гонсало Мартинес не смог реализовать пенальти, пробив в перекладину. У «Аль-Айна» голы забили Маркус Берг (3) и Кайо (51). В серии пенальти «Аль-Айн» оказался точнее — 5:4.

В финале «Аль-Айн» сыграет с победителем матча между испанским «Реалом» и японской «Касимой». Эта встреча пройдет 19 декабря.

Финал клубного чемпионата мира состоится 22 декабря. Действующим победителем турнира является «Реал».

Клубный чемпионат мира по футболу — соревнование между сильнейшими клубами шести конфедераций. Турнир был основан в 2000 году, с 2005 года проводится каждый год в декабре.

«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес
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10 декабря© Ньюстюб
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