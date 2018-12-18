«Ривер Плейт» не смог выйти в финал клубного чемпионата мира по футболу

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Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. В составе «Ривер Плейт» дублем отметился Рафаэль Борре (11-я и 16-я минуты), на 69-й минуте игрок аргентинского клуба Гонсало Мартинес не смог реализовать пенальти, пробив в перекладину. У «Аль-Айна» голы забили Маркус Берг (3) и Кайо (51). В серии пенальти «Аль-Айн» оказался точнее — 5:4.

В финале «Аль-Айн» сыграет с победителем матча между испанским «Реалом» и японской «Касимой». Эта встреча пройдет 19 декабря.

Финал клубного чемпионата мира состоится 22 декабря. Действующим победителем турнира является «Реал».