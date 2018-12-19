Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.12
Герта2
Аугсбург2
Футбол. Зарубежный
18.12
Вольфсбург2
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
18.12
Фортуна Д2
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
18.12
Болонья0
Милан0
Футбол. Зарубежный
18.12
Кан2
Тулуза1
Футбол. Зарубежный
18.12
Боруссия М2
Нюрнберг0
Все события
Фоторепортажи
8Сауль Альварес победил Рокки Филдинга
17Сборная России огорчила Ржигу семь раз
00:53 (мск), источник: ТАСС

Дортмундская «Боруссия» потерпела первое поражение в чемпионате Германии по футболу

ТАСС, 19 декабря. Футболисты «Боруссии» (Дортмунд) потерпели первое поражение в сезоне чемпионата Германии, уступив «Фортуне» из Дюссельдорфа в матче 16-го тура со счетом 1:2.

Наверх
Источник: AP 2018
Футбол
Германия 2018/2019
Тур 17, 21.12.2018, 22:30
Боруссия Д
-Боруссия М-

У победителей отличились Доди Лукебакио (22-я минута) и Жан Циммер (56). В составе хозяев мяч забил Пако Алькасер (81).

«Боруссия» продолжает лидировать в чемпионате, имея 39 очков после 16 матчей. Это поражение стало для команды первым в сезоне, до этого дортмундцы 12 раз победили и трижды сыграли вничью. Отрыв от ближайшего преследователя, менхенгладбахской «Боруссии», составляет шесть очков, в следующем туре 21 декабря команды проведут очную встречу.

Дортмундцы являются восьмикратными чемпионами Германии, в последний раз они заканчивали чемпионат на первом месте в 2012 году.

«Фортуна» поднялась на 15-е место в таблице, набрав 15 очков.

Фортуна Д 2:1
Первый тайм: 1:0
Боруссия Д
18.12.2018, 22:30 основной раунд: 16-й тур Merkur Spiel-Arena(ESPRIT)
Главные тренеры
Фридхельм Функель Люсьен Фавр
Голы
22′ Доди Лукебакио (К. Штегер) 20
56′ Жан Циммер (Т. Усами) 39
9 Пако Алькасер (Л. Пищек) 81′
Составы
Михаэль Ренсинг 1
Каан Айхан 5
Нико Гиссельманн 23
Марцин Каминьски 35
Жан Циммер 39
Оливер Финк 7
74′ Кевин Штегер 22
Маттиас Циммерманн 25
70′ Марсель Соботтка 31
Адам Боджек 13
87′ Такаси Усами 33
Бенито Раман 9
88′ Доди Лукебакио 20
Роувен Хеннингс 28
1 Роман Бюрки
4 Абду Диалло
26 Лукаш Пищек 90+2′
29 Марсель Шмельцер
10 Марио Гетце
11 Марко Ройс
22 Кристиан Пулишич 62′
28 Аксель Витсель
16 Мануэль Аканджи 45′
36 Емер Топрак
6 Томас Дилэйни 61′
9 Пако Алькасер
34 Якоб Брун Ларсен 60′
7 Джейдон Санчо
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 11
3 Удары в створ 3
2 Угловые 2
8 Фолы 13
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Тобиас Вельц (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Фортуна Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Боруссия Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Вот я по национальности осетин. И что теперь?"
Загитова смогла сделать то, чего не удавалось никому с 80-х годов
Мутко может покинуть пост главы Российского футбольного союза
Стал известен соперник непобежденного в UFC россиянина
Тренер «Реала» прокомментировал слухи о возвращении Моуринью
Прервалась 18-матчевая победная серия ЦСКА в КХЛ
Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу
«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка английской лиги
Петербургский «Зенит» вышел в топ-16 Кубка Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь