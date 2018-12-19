Дортмундская «Боруссия» потерпела первое поражение в чемпионате Германии по футболу

«Боруссия» продолжает лидировать в чемпионате, имея 39 очков после 16 матчей. Это поражение стало для команды первым в сезоне, до этого дортмундцы 12 раз победили и трижды сыграли вничью. Отрыв от ближайшего преследователя, менхенгладбахской «Боруссии», составляет шесть очков, в следующем туре 21 декабря команды проведут очную встречу.