Дортмундская «Боруссия» потерпела первое поражение в чемпионате Германии по футболу

У победителей отличились Доди Лукебакио (22-я минута) и Жан Циммер (56). В составе хозяев мяч забил Пако Алькасер (81).
«Боруссия» продолжает лидировать в чемпионате, имея 39 очков после 16 матчей. Это поражение стало для команды первым в сезоне, до этого дортмундцы 12 раз победили и трижды сыграли вничью. Отрыв от ближайшего преследователя, менхенгладбахской «Боруссии», составляет шесть очков, в следующем туре 21 декабря команды проведут очную встречу.
Дортмундцы являются восьмикратными чемпионами Германии, в последний раз они заканчивали чемпионат на первом месте в 2012 году.
«Фортуна» поднялась на 15-е место в таблице, набрав 15 очков.