«Милан» сыграл вничью с аутсайдером Серии А

Источник: AP 2018

Футбол Италия 2018/2019 Тур 17, 22.12.2018, 17:00 Милан - Фиорентина -

Матч прошёл с преимуществом «Милана», который нанёс 11 ударов по воротам против пяти у соперника, но победитель так и не был выявлен. Миланский клуб доигрывал матч вдесятером. Во втором тайме две жёлтые карточки в течение трёх минут получил Тьемуэ Бакайоко.

Для «Милана» нулевая ничья стала второй кряду, а «Болонья» не смогла выиграть в девятом матче подряд.

После матча «Милан», набрав 27 очков, по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Болонья» (12) осталась в зоне вылета на 18-м месте.