«Милан» сыграл вничью с аутсайдером Серии А
В матче 16-го тура чемпионата Италии «Болонья» и «Милан» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара». Матч обслуживал арбитр Фабио Мареска.
В матче 16-го тура чемпионата Италии «Болонья» и «Милан» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара». Матч обслуживал арбитр Фабио Мареска.
Матч прошёл с преимуществом «Милана», который нанёс 11 ударов по воротам против пяти у соперника, но победитель так и не был выявлен. Миланский клуб доигрывал матч вдесятером. Во втором тайме две жёлтые карточки в течение трёх минут получил Тьемуэ Бакайоко.
Для «Милана» нулевая ничья стала второй кряду, а «Болонья» не смогла выиграть в девятом матче подряд.
После матча «Милан», набрав 27 очков,
В следующем туре «Милан» на своём поле сыграет с «Фиорентиной». Матч пройдёт на стадионе «Джузеппе Меацца». «Болонье» предстоит выездная встреча с «Пармой». Оба матча состоятся 22 декабря.
|Филиппо Индзаги
|Дженнаро Гаттузо
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|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|18
|4
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Фабио Мареска (Италия)