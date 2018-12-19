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00:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» сыграл вничью с аутсайдером Серии А

В матче 16-го тура чемпионата Италии «Болонья» и «Милан» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара». Матч обслуживал арбитр Фабио Мареска.

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Источник: AP 2018
Футбол
Италия 2018/2019
Тур 17, 22.12.2018, 17:00
Милан
-Фиорентина-

Матч прошёл с преимуществом «Милана», который нанёс 11 ударов по воротам против пяти у соперника, но победитель так и не был выявлен. Миланский клуб доигрывал матч вдесятером. Во втором тайме две жёлтые карточки в течение трёх минут получил Тьемуэ Бакайоко.

Для «Милана» нулевая ничья стала второй кряду, а «Болонья» не смогла выиграть в девятом матче подряд.

После матча «Милан», набрав 27 очков, по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Болонья» (12) осталась в зоне вылета на 18-м месте.

В следующем туре «Милан» на своём поле сыграет с «Фиорентиной». Матч пройдёт на стадионе «Джузеппе Меацца». «Болонье» предстоит выездная встреча с «Пармой». Оба матча состоятся 22 декабря.

Болонья 0:0
Первый тайм: 0:0
Милан
18.12.2018, 22:30 основной раунд: 16-й тур Renato Dall'Ara
Главные тренеры
Филиппо Индзаги Дженнаро Гаттузо
Составы
Лукаш Скорупски 28
Федерико Маттьелло 14
Ибраима Мбай 15
84′ Филип Хеландер 18
Данилу Ларанжейра 23
Артуро Калабрези 33
Адам Надь 8
Родриго Паласио 24
82′ Андреа Поли 16
Риккардо Орсолини 7
61′ Маттиас Сванберг 32
Блерим Джемаили 31
42′ 90′ Федерико Сантандер 9
Маттиа Дестро 22
99 Джанлуиджи Доннарумма
2 Давиде Калабрия 40′
13 Алессио Романьоли 90+4′
17 Кристиан Сапата
68 Рикардо Родригес
14 Темуе Бакайоко 73′ 76′
79 Франк Кессье 83′
9 Гонсало Игуаин
8 Хесус Хоакин Сусо 85′
93 Диего Лаксальт
10 Хакан Чалханоглу 78′
4 Хосе Маури
63 Патрик Кутроне 61′
7 Самуэль Кастильехо
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 18
4 Удары в створ 4
2 Угловые 1
12 Фолы 12
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Фабио Мареска (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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