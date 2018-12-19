ПСЖ победил «Орлеан» и вышел в четвертьфинал Кубка французской лиги

Встреча, прошедшая во вторник в Орлеане, завершилась со счетом 2:1 в пользу «ПСЖ». У победителей отличились Эдинсон Кавани (41-я минута) и Мусса Диаби (81). В составе проигравших гол забил Джозеф Лопи (70).