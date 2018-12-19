«Порту» победил «Морейренсе» в матче 1/8 финала Кубка Португалии
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Футболисты «Порту» одержали победу над «Морейренсе» в матче 1/8 финала Кубка Португалии и вышел в следующую стадию турнира.
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Футболисты «Порту» одержали победу над «Морейренсе» в матче 1/8 финала Кубка Португалии и вышел в следующую стадию турнира.
Встреча, прошедшая во вторник в Порту, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля. В составе победителей голы забили Фелипе (13-я минута), Эрнани (16) и Мусса Марега (65, 89). У проигравших отличились Давид Тейшейра (8), Яго Сантос (45) и Эриберто Тавареш (90+2).