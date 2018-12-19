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12:50 (мск), источник: Р-Спорт

«Порту» победил «Морейренсе» в матче 1/8 финала Кубка Португалии

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Футболисты «Порту» одержали победу над «Морейренсе» в матче 1/8 финала Кубка Португалии и вышел в следующую стадию турнира.

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Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая во вторник в Порту, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля. В составе победителей голы забили Фелипе (13-я минута), Эрнани (16) и Мусса Марега (65, 89). У проигравших отличились Давид Тейшейра (8), Яго Сантос (45) и Эриберто Тавареш (90+2).

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