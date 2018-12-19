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07:55 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Сульшер может стать главным тренером «Манчестер Юнайтед» до конца сезона

ТАСС, 19 декабря. Главный тренер норвежского футбольного клуба «Мольде» Уле Гуннар Сульшер может возглавить английский «Манчестер Юнайтед» до конца текущего сезона. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник руководство «Манчестер Юнайтед» отправило в отставку португальца Жозе Моуринью, который возглавлял клуб с 2016 года. Португальский специалист завоевал с командой Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и стала победителем Лиги Европы.

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По информации издания, о назначении Сульшера, выступавшего за команду в период с 1996 по 2007 год, будет объявлено в четверг. Ранее клуб на своем официальном сайте разместил видео победного гола норвежца в ворота «Баварии» в финале Лиги чемпионов 1999 года и подписью: «Сульшер становится нашим исполняющим обязанности главного тренера через 20 сезонов после того, как принес клубу требл этим голом на “Камп Ноу”». Однако позже сообщение было удалено.

45-летний специалист является главным тренером «Мольде» с 2015 года. Ранее он возглавлял команду в период с 2011 по 2014 год. Также Сульшер тренировал валлийский «Кардифф» (2014) и молодежный состав «Манчестер Юнайтед» (2008−2011).

После 17 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место с 26 очками и на 19 очков отстает от лидирующего «Ливерпуля». На счету команды семь побед, пять ничьих и пять поражений.

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