СМИ: Сульшер может стать главным тренером «Манчестер Юнайтед» до конца сезона

Источник: РИА "Новости"

Во вторник руководство «Манчестер Юнайтед» отправило в отставку португальца Жозе Моуринью, который возглавлял клуб с 2016 года. Португальский специалист завоевал с командой Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и стала победителем Лиги Европы.

По информации издания, о назначении Сульшера, выступавшего за команду в период с 1996 по 2007 год, будет объявлено в четверг. Ранее клуб на своем официальном сайте разместил видео победного гола норвежца в ворота «Баварии» в финале Лиги чемпионов 1999 года и подписью: «Сульшер становится нашим исполняющим обязанности главного тренера через 20 сезонов после того, как принес клубу требл этим голом на “Камп Ноу”». Однако позже сообщение было удалено.

45-летний специалист является главным тренером «Мольде» с 2015 года. Ранее он возглавлял команду в период с 2011 по 2014 год. Также Сульшер тренировал валлийский «Кардифф» (2014) и молодежный состав «Манчестер Юнайтед» (2008−2011).