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09:43 (мск), источник: Vesti.kz

Аршавин и семь футболистов «Астаны» вошли в символическую сборную КПЛ сезона-2018

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) представила символическую сборную премьер-лиги сезона-2018.

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Источник: РИА "Новости"

После каждого тура минувшего сезона ПФЛК на основе статистического анализа матчей от компании-партнера InStat составляла список одиннадцати лучших футболистов. При его формировании учитывались общий индекс действий и различные ключевые показатели игрока, характерные для его позиции. Команду года сформировали футболисты, которые чаще других попадали в символические сборные по итогам туров.

Вратарь: Дмитрий Непогодов, «Тобол»

Непогодов — незаменимый участник кампании, приведшей «Тобол» к бронзовым медалям. Уходящий футбольный год он провел на очень стабильном уровне, о чем свидетельствует дебют за сборную Казахстана. Сыгравший 13 матчей «на ноль» голкипер костанайцев спасал свои ворота в 73 процента случаях, отметился 23 сейвами и 93 процента эффективности при игре на выходе. Средний индекс действий — 224. Количество попаданий — 6.

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Левый защитник: Дмитрий Шомко, «Астана»

Шомко — не только лидер обороны «Астаны», но и угроза для защитных порядков любого соперника. В этом сезоне он отметился двумя голами и парой ассистов. В общей сложности Дмитрий направил в чужие штрафные 74 обостряющих передач и выдал 35 ключевых пасов, а его взаимодействие с партнерами ознаменовалось 77% точности. В среднем за игру он совершал 2,3 отбора, 7,5 перехватов и 9,4 подбора. Средний индекс действий — 235. Количество попаданий — 11.

Центральные защитники: Марин Аничич, Евгений Постников, оба — «Астана»

Вклад Аничича в успешный сезон «Астаны» тяжело переоценить. Помимо сверхнадежной игры у своих ворот, он сумел еще и дважды помочь отличиться партнерам. В среднем за один матч он выигрывал 72 процента единоборств и 74 процента верховых дуэлей, совершал 6,5 перехватов и 10 подборов. Точность его пасов достигла сногсшибательной отметки в 90 процентов. Средний индекс действий — 246. Количество попаданий — 8.

Постников поддерживал свой высокий уровень и действовал практически безошибочно во всех матчах. Стабильность и надежность — пара козырей в рукаве центрбека «Астаны», а больше ему и не нужно.

В среднем за игру он выходил победителем из 71 процента единоборств внизу и 72 процента верховой борьбы, делал 6,8 перехватов и отмечался 11,2 подборами. Общая точность его пасов в триумфальном для команды сезоне составила 90 процентов. Средний индекс действий — 244. Количество попаданий — 7.

Правый защитник: Абзал Бейсебеков, «Астана»

Бейсебеков выглядел убедительнее своих коллег из других команд и опередил их по всем статьям. Свою бровку он закрывал наглухо, успевая и в обороне отрабатывать, и в атаке помогать — 82 процента точности передач, 3 отбора, 6,5 перехватов и 11,1 подборов за 90 минут в среднем. Общий индекс действий — 241. Количество попаданий — 12.

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Опорный полузащитник: Ласло Кляйнхайслер, «Астана»

Венгерский хавбек весь сезон цеменитровал опорную зону астанчан и отыграл его на «отлично». Ласло уверенно читает игру и может как отобрать мяч, так и отдать острый пас, о чем наглядно свидетельствует итоговая статистика футболиста — 5 голевых передач, 90 процента точности пасов, а также 3,4 отбора, 6,9 перехватов и 14 подборов за матч. Средний индекс действий — 234. Количество попаданий — 7.

Левый полузащитник: Андрей Аршавин, «Кайрат»

Аршавин продолжил держать марку и провел свой заключительный футбольный сезон на привычно высоком для себя уровне. Одним своим удачным действием он мог перевернуть ход любого противостояния — будь то точный удар либо голевая передача. 9 забитых мячей, 15 результативных передач, 74 процента точности пасов, 3,3 эффективных обводок за матч — задора россиянина, пожалуй, хватило бы еще на пару сезонов. Средний индекс действий — 221. Количество попаданий — 6.

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Атакующие полузащитники: Бактиер Зайнутдинов, «Астана»; Бауыржан Исламхан, «Кайрат»

В первый год своего пребывания в «Астане» Зайнутдинов с честью выдержал высокую конкуренцию в клубе. Его использовали на разных позициях, но благодаря старательности и универсализму он был невероятно полезен на любой из них. Молодой игрок зарекомендовал себя умеющим плотно опекать оппонентов латералем и не боящимся брать игру на себя плеймейкером. Всего за сезон Бактиер забил 5 голов и выполнил 2 ассиста. Одна из отличительных черт Зайнутдинова — это высокая культура паса. Своего адресата достигли 84 процента его передач. Средний индекс действий — 228. Количество попаданий — 8.

В завершившемся сезоне Исламхан забил три гола и отдал 5 результативных передач. Будучи в ударе капитан «Кайрата» отдавал блистательные передачи, эффективно прикладывался по мячу, подстегивал и придавал уверенности товарищам по команде. В среднем за встречу он совершал 4,9 успешных обводок и играл в пас с точностью 84 процента. Общий индекс действий — 218. Количество попаданий — 6.

Правый полузащитник: Марин Томасов, «Астана»

Томасов — игрок, у которого практически нет слабых мест. В этом году без его участия не обходилась ни одна атака «Астаны». Никто в Чемпионате не бил по воротам чаще чем он. Из, на минуточку, 99 ударов хорвата 14 оказались голевыми. А еще Марин умеет не только завершать моменты, но и создавать их — 15 голевых передач и 4,7 пасов в штрафную за матч. Да и техники ему не занимать — 3,9 обводок за матч. Средний индекс действий — 252. Количество попаданий — 12.

Нападающий: Маркос Пиззелли, «Актобе»

Форвард сборной Армении в нынешнем сезоне проявил себя в самом лучшем свете. Помимо победы в споре бомбаридров с 18 голами в активе, Маркос зарекомендовал себя как отличный диспетчер — на его счету 9 результативных передач.

Пиззелли является лидером Чемпионата по количеству ударов в створ ворот — 43 таковых. Средний индекс действий — 248. Количество попаданий — 12.

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