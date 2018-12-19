Не подкачал только кайратовец, или как экс-футболисты КПЛ играли за границей

Португальский «Шавиш», за который играют бывшие полузащитники «Шахтера» и «Астаны» Геворг Казарян и Ренан Брессан, в домашнем матче 13-го тура уступил «Морейренсе» — 1:2. Хозяева имели возможность первыми повести в счете, но на 22-й минуте Брессан не смог реализовать пенальти. В итоге, у гостей на 61-й и 75-й минутах отличились Лум Н`Диайе и Жоау Аурелиу, у «Шавиша» на 77-й минуте один мяч с передачи Казаряна отыграл Нилтиньо. Таким образом, «Шавиш» потерпел седьмое подряд поражение и с девятью очками осел на последнем, 18-м месте в таблице.

Румынская «Астра» на выезде в 20-м туре сыграла вничью с «Волунтари» — 1:1. На 50-й минуте удача улыбнулась хозяевам, у которых голом отметился Роберт Ходороджа. У гостей на 85-й минуте ответный мяч провел Клаудуу Белу-Иордаче. Кроме того, у «Астры», цвета которой защищает экс-фовард «Астаны» Аздрен Лулаку, на третьей компенсированной минуте был удален Денис Алибек. Несмотря на это, команде Лулаку, отыгравшему весь матч, удалось продлить беспроигрышную серию в чемпионате до четырех игр, в которых она одержала две победы при двух ничейных исходах, в таблице же она с 28 очками сохранила за собой шестое место из 14.

Греческий «Левадиакос» в 14-м туре в родных стенах потерпел поражение от лидера чемпионата ПАОК — 1:2. Клуб из города Салоники забил в каждом из таймов, на 41-й и 46-й минутах отличились Александар Прийович и Диего Бисесвар, в то время как у хозяев на 75-й минуте счет размочил Георгиос Зисопулос. Безвыигрышная серия «Левадиакоса», за который всю игру провел бывший полузащитник карагандинского «Шахтера» и «Астаны» Марко Станоевич, достигла уже четырех матчей, вследствие чего клуб сербского легионера с восемью очками оказался на предпоследнем, 15-м месте.

Саудовский «Аль-Таавун» в 13-м туре разгромил на своем поле «Аль-Фейху» — 3:0. Хет-трик оформил игравший два года назад за «Кайрат» камерунский нападающий Леандре Тавамба, забивший на 43-й, 51-й и 77-й минутах. Последний точный удар он нанес с пенальти. Победа позволила «Аль-Таавуну» набрать 24 очка и подняться на третье место из 16-ти. Более того, Тавамба с 11 голами разделил первое место в списке лучших бомбардиров с французским форвардом «Аль-Хиляля» Бафетимби Гомисом.