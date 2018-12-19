СМИ узнали об интересе «Барселоны» к бывшему защитнику «Зенита»
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Испанская «Барселона» заинтересована в трансфере
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Испанская «Барселона» заинтересована в трансфере
По информации источника, агент 34-летнего защитника уже провел ряд переговоров с руководством «сине-гранатовых» о подписании контакта летом 2019 года, когда у словака истечет срок договора с «Фенербахче».
Это уже не первый случай заинтересованности «Барсы» в опытных кадрах для усиления зоны центра защиты. Ранее в испанских СМИ была информация о переговорах каталонского клуба с «Зенитом» по поводу трансфера серба Бранислава Ивановича.
Шкртел выступал за «Зенит» с 2004 по 2007 годы и стал в составе команды чемпионом России (2007). С 2008 по 2016 годы словак выступал за английский «Ливерпуль».