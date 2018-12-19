СМИ узнали об интересе «Барселоны» к бывшему защитнику «Зенита»

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, агент 34-летнего защитника уже провел ряд переговоров с руководством «сине-гранатовых» о подписании контакта летом 2019 года, когда у словака истечет срок договора с «Фенербахче».

Это уже не первый случай заинтересованности «Барсы» в опытных кадрах для усиления зоны центра защиты. Ранее в испанских СМИ была информация о переговорах каталонского клуба с «Зенитом» по поводу трансфера серба Бранислава Ивановича.