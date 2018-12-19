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13:35 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ узнали об интересе «Барселоны» к бывшему защитнику «Зенита»

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Испанская «Барселона» заинтересована в трансфере экс-футболиста петербургского «Зенита» Мартина Шкртела, который в настоящее время выступает за турецкий «Фенербахче», сообщает Todomercadoweb со ссылкой на каталонское радио RAC1.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, агент 34-летнего защитника уже провел ряд переговоров с руководством «сине-гранатовых» о подписании контакта летом 2019 года, когда у словака истечет срок договора с «Фенербахче».

Это уже не первый случай заинтересованности «Барсы» в опытных кадрах для усиления зоны центра защиты. Ранее в испанских СМИ была информация о переговорах каталонского клуба с «Зенитом» по поводу трансфера серба Бранислава Ивановича.

Шкртел выступал за «Зенит» с 2004 по 2007 годы и стал в составе команды чемпионом России (2007). С 2008 по 2016 годы словак выступал за английский «Ливерпуль».

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