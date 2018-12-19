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14:35 (мск), источник: Vesti.kz

Отыгравший полсезона в Казахстане дважды лучший футболист Азии вернется в новый-старый клуб

Бывший полузащитник «Жетысу» Сервер Джепаров вернется в иранский «Эстегляль» 1 января. При этом пока неизвестно, на какой срок будет заключено трудовое соглашение, передает корреспондент Vesti.kz.

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Клуб из Тегерана идет на пятом месте из 16-ти после 15 туров. В прошлом сезоне становился бронзовым призером национального чемпионата, где Джепаров до перехода в «Жетысу» выступал за «Сепахан» и «Эстегляль».

Также в его зарубежной карьере были южнокорейские «Сеул», «Соннам», «Ульсан Хендэ» и саудовский «Аль-Шабаб». На родине играл за «Навбахор», «Пахтакор», «Бунедкор» и ташкентский «Локомотив».

В расположение «Жетысу» Джепаров прибыл в июле, подписав контракт до конца сезона. Но за семиреченцев дебютировал только 16 сентября в выездном матче с костанайским «Тоболом» и сравнял счет с пенальти (2:2). По окончании сезона не стал продлевать контракт из-за малой игровой практики в клубе (всего пять игр).

За свою карьеру 36-летний Джепаров девять раз выигрывал чемпионат Узбекистана, по разу — чемпионаты Южной Кореи и Саудовской Аравии. В 2008 и 2011 годах признавался лучшим футболистом Азии, а в 2008 и 2010 — лучшим игроком Узбекистана.

За сборную Узбекистана выступает с 2012 года, в 126 матчах забил 24 гола.

Руслан Ошуров  

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