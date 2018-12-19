Хорватский тренер покинул казахстанский клуб

В бытность футболиста Иван Пудар, выступавший в амплуа вратаря поиграл за «Хайдук» из Сплита, «Спартак» из Суботицы, португальские «Спортинг» из Эшпинью и «Боавишту».

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Становился бронзовым призером Олимпиады в Лос-Анджелесе в 1984 году.

В качестве тренера работал в хорватских клубах — «Шибеник», «Хайдук», «Трогир», «Хрватски Драговоляц» и «Солин».