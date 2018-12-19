Хорватский тренер покинул казахстанский клуб
57-летний хорватский специалист Иван Пудар покидает пост главного тренера актауского «Каспия», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
57-летний хорватский специалист Иван Пудар покидает пост главного тренера актауского «Каспия», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
В бытность футболиста Иван Пудар, выступавший в амплуа вратаря поиграл за «Хайдук» из Сплита, «Спартак» из Суботицы, португальские «Спортинг» из Эшпинью и «Боавишту».
Становился бронзовым призером Олимпиады в
В качестве тренера работал в хорватских клубах — «Шибеник», «Хайдук», «Трогир», «Хрватски Драговоляц» и «Солин».
Напомним, что Иван Пудор возглавил «Каспий» в середине августа нынешнего года. Под его руководством актауская команда сыграла 10 матчей — 1 победа, 4 ничьих и 5 поражений.