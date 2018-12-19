Сульшер: МЮ в моем сердце, рад вернуться в клуб в роли тренера

Источник: РИА "Новости"

В среду «МЮ» объявил о назначении Сульшера, контракт с которым рассчитан до конца сезона.

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Норвежский специалист сменил у руля команды португальца Жозе Моуринью, об уходе которого было объявлено во вторник.

«Манчестер Юнайтед» в моем сердце, и это здорово, что я вернулся в клуб в новой роли. Я действительно с нетерпением жду возможности поработать с талантливыми игроками, — сказал Сульшер, слова которого приводятся на официальном сайте клуба.

«Уле — легенда клуба, он обладает огромным опытом в футболе как в качестве игрока, так и на тренерском поприще. Ранее он защищал цвета “Юнайтед”, он живет и дышит клубной культурой. Все рады возвращению его и (тренера) Майка Фелана. Мы уверены, что они смогут объединить игроков и болельщиков в преддверии второй части сезона», — отметил исполнительный вице-президент «МЮ» Эд Вудворд.