Бывший игрок «Кайсара» и «Тобола» покинул восьмую команду КПЛ

Полузащитник пополнил состав «горняков» в летнее межсезонье, подписав контракт до конца года. По его истечении стороны решили не продлевать трудовое соглашение. В девяти играх КПЛ результативными действиями не отметился.

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Футболист известен по выступлениям и за другие казахстанские клубы — «Кайсар» (2014) и «Тобол» (2015).

Мошников является воспитанником клуба «Вапрус» (Пярну), в нем же начал взрослую карьеру в 2005 году в первой лиге. На родине также выступал за «Флору» и «ФКИ Таллинн».

За границей защищал цвета голландского «Херенвена», польских «Погони», «Гурника», белорусского «Минска» и финского «ПС Кеми».

В 2011 году становился лучшим игроком Эстонии, где трижды выигрывал национальный чемпионат (2010, 2011, 2016), столько же раз — Кубок страны (2008, 2009, 2011) и дважды завоевывал Суперкубок (2009, 2011).

Выступал за юношеские, молодежную и олимпийскую сборные Эстонии.

В национальной сборной дебютировал 19 июня 2010 года в матче с командой Латвии. Первый гол забил 7 октября 2016 года в ворота сборной Гибралтара.