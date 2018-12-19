Бывший игрок «Кайсара» и «Тобола» покинул восьмую команду КПЛ
Карагандинский «Шахтер» расстался с 30-летним эстонским легионером Сергеем Мошниковым, передает корреспондент Vesti.kz.
Карагандинский «Шахтер» расстался с 30-летним эстонским легионером Сергеем Мошниковым, передает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник пополнил состав «горняков» в летнее межсезонье, подписав контракт до конца года. По его истечении стороны решили не продлевать трудовое соглашение. В девяти играх КПЛ результативными действиями не отметился.
Футболист известен по выступлениям и за другие казахстанские клубы — «Кайсар» (2014) и «Тобол» (2015).
Мошников является воспитанником клуба «Вапрус» (Пярну), в нем же начал взрослую карьеру в 2005 году в первой лиге. На родине также выступал за «Флору» и «ФКИ Таллинн».
За границей защищал цвета голландского «Херенвена», польских «Погони», «Гурника», белорусского «Минска» и финского «ПС Кеми».
В 2011 году становился лучшим игроком Эстонии, где трижды выигрывал национальный чемпионат (2010, 2011, 2016), столько же раз — Кубок страны (2008, 2009, 2011) и дважды завоевывал Суперкубок (2009, 2011).
Выступал за юношеские, молодежную и олимпийскую сборные Эстонии.
В национальной сборной дебютировал 19 июня 2010 года в матче с командой Латвии. Первый гол забил 7 октября 2016 года в ворота сборной Гибралтара.
Отметим, что в сезоне 2018 года «Шахтер» финишировал на восьмом месте.