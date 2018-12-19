«Челси» и «Ювентус» поборются в январе за трансфер Иско
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Лондонский «Челси» и туринский «Ювентус» поборются за трансфер футболиста мадридского «Реала» Иско, сообщает Calciomercato.
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Лондонский «Челси» и туринский «Ювентус» поборются за трансфер футболиста мадридского «Реала» Иско, сообщает Calciomercato.
Как сообщается, «Челси» готов предложить «Реалу» в январское трансферное окно 70 миллионов фунтов стерлингов за полузащитника, который в последнее время потерял место в основе «сливочных»
По информации источника, «Ювентус» пока готовит конкретное предложение для «Реала», но готов побороться за трансфер. Также сообщается, что в Иско заинтересован «Манчестер Сити».