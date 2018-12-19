Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Байер
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
22:30
Майнц
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
18.12
Болонья0
Милан0
Все события
Фоторепортажи
21Будущие звезды художественной гимнастики на турнире в Москве
11Крутые кадры карьеры Виталия Мутко
16:01 (мск), источник: Р-Спорт

«Челси» и «Ювентус» поборются в январе за трансфер Иско

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Лондонский «Челси» и туринский «Ювентус» поборются за трансфер футболиста мадридского «Реала» Иско, сообщает Calciomercato.

Наверх
Источник: AFP 2018

Как сообщается, «Челси» готов предложить «Реалу» в январское трансферное окно 70 миллионов фунтов стерлингов за полузащитника, который в последнее время потерял место в основе «сливочных» из-за конфликта с главным тренером Сантьяго Солари. Самому игроку «синие» намерены предложить контракт с годовой зарплатой в 12 млн фунтов.

По информации источника, «Ювентус» пока готовит конкретное предложение для «Реала», но готов побороться за трансфер. Также сообщается, что в Иско заинтересован «Манчестер Сити».

Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Михаэль Шумахер больше не прикован к постели»
Стало известно, какую сумму Мамаев выплатил избитому водителю
Загитова пропустила тренировку перед чемпионатом России
«Во время Олимпиады умирала моя мама»: признание Тутберидзе
Дальше без Виталия Мутко: в феврале у РФС будет новый президент
Кокорин рассказал, какую книгу должен прочитать каждый россиянин
«Автомобилист» не будет первым. Как закончат год клубы Востока
Инсайдер рассказал о возможном возвращении Дацюка в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь