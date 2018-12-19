«Челси» и «Ювентус» поборются в январе за трансфер Иско

Как сообщается, «Челси» готов предложить «Реалу» в январское трансферное окно 70 миллионов фунтов стерлингов за полузащитника, который в последнее время потерял место в основе «сливочных» из-за конфликта с главным тренером Сантьяго Солари. Самому игроку «синие» намерены предложить контракт с годовой зарплатой в 12 млн фунтов.