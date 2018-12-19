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16:05 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Конте заинтересовался возможностью возглавить МЮ после окончания сезона

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Итальянский специалист Антонио Конте заинтересован в том, чтобы стать главным тренером английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» после окончания текущего сезона, утверждает Telegraph.

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Источник: Reuters

В среду «МЮ» объявил, что норвежец Уле-Гуннар Сульшер назначен исполняющим обязанности главного тренера команды. Контракт с Сульшером, который сменил у руля команды португальца Жозе Моуринью, рассчитан до конца сезона.

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Издание отмечает, что руководство «Юнайтед» считает Маурисио Почеттино главным кандидатом на пост главного тренера. Если «МЮ» не удастся достичь договоренности о назначении аргентинца, который сейчас работает в лондонском «Тоттенхэма», Конте станет одним из фаворитов в борьбе за должность, говорится в материале.

Лондонский «Челси» в июле объявил об отставке Конте с поста главного тренера команды. Итальянец готов будет вернуться к тренерской деятельности летом и рассмотрит вариант с «Манчестер Юнайтед», если ему поступит предложение, сообщает Telegraph.

Конте возглавлял «Челси» с 2016 по 2018 год. Он привел «синих» к победе в чемпионате и Кубке Англии. Ранее он тренировал сборную Италии, туринский «Ювентус» и несколько других итальянских клубов,

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