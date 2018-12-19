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17:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» может попытаться приобрести Наваса у «Реала» в январе

Лондонский «Арсенал» намерен приобрести голкипера «Реала» Кейлора Наваса, сообщает fichajes.net.

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Источник: AP 2018
Футбол
Англия 2018/2019
Тур 18, 22.12.2018, 15:30
Арсенал
-Бернли-

По информации источника, личную заинтересованность в трансфере 32-летнего костариканского вратаря проявил главный тренер лондонской команды Унаи Эмери. Также сообщается, что голкипером интересуются клубы Франции и Италии. Однако Навас может отказаться от перехода в другой клуб в зимнее трансферное окно, так как в январе 2019 года вратарь ожидает появления ребёнка, что затруднит переезд.

Напомним, Навас потерял место в основе, после того как «Реал» минувшим летом приобрёл у «Челси» бельгийского вратаря Тибо Куртуа за € 35 млн.

Навас выступает за «Реал» с 2014 года. В составе мадридского клуба он становился чемпионом Испании, а также трижды — победителем Лиги чемпионов.

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