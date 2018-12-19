«Арсенал» может попытаться приобрести Наваса у «Реала» в январе
Лондонский «Арсенал» намерен приобрести голкипера «Реала» Кейлора Наваса, сообщает fichajes.net.
Лондонский «Арсенал» намерен приобрести голкипера «Реала» Кейлора Наваса, сообщает fichajes.net.
По информации источника, личную заинтересованность в трансфере 32-летнего костариканского вратаря проявил главный тренер лондонской команды Унаи Эмери. Также сообщается, что голкипером интересуются клубы Франции и Италии. Однако Навас может отказаться от перехода в другой клуб в зимнее трансферное окно, так как в январе 2019 года вратарь ожидает появления ребёнка, что затруднит переезд.
Напомним, Навас потерял место в основе, после того как «Реал» минувшим летом приобрёл у «Челси» бельгийского вратаря Тибо Куртуа за € 35 млн.
Навас выступает за «Реал» с 2014 года. В составе мадридского клуба он становился чемпионом Испании, а также трижды — победителем Лиги чемпионов.