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18:16 (мск), источник: Р-Спорт

«Манчестер Юнайтед» заплатит «Молде» 1,8 млн фунтов за переход Сульшера

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» выплатит норвежскому «Молде» 1,8 миллиона фунтов стерлингов за переход главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, сообщает Mirror.

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Источник: РИА "Новости"

«Манчестер Юнайтед» во вторник объявил, что Жозе Моуринью покидает пост главного тренера команды. До конца нынешнего сезона исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» назначен Сульшер. Норвежский тренер возглавлял «Молде» с 2015 года. В декабре тренер продлил контракт с клубом до 2021 года.

Сульшер должен будет вернуться в норвежский клуб по окончании сезона в Англии. Издание отмечает, что если «Манчестер Юнайтед» захочет оставить Сульшера на должности главного тренера и после окончания сезона, он должен будет заплатить «Молде» еще 8 миллионов фунтов стерлингов.

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