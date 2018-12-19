«Манчестер Юнайтед» заплатит «Молде» 1,8 млн фунтов за переход Сульшера
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» выплатит норвежскому «Молде» 1,8 миллиона фунтов стерлингов за переход главного тренера
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» выплатит норвежскому «Молде» 1,8 миллиона фунтов стерлингов за переход главного тренера
«Манчестер Юнайтед» во вторник объявил, что Жозе Моуринью покидает пост главного тренера команды. До конца нынешнего сезона исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» назначен Сульшер. Норвежский тренер возглавлял «Молде» с 2015 года. В декабре тренер продлил контракт с клубом до 2021 года.
Сульшер должен будет вернуться в норвежский клуб по окончании сезона в Англии. Издание отмечает, что если «Манчестер Юнайтед» захочет оставить Сульшера на должности главного тренера и после окончания сезона, он должен будет заплатить «Молде» еще 8 миллионов фунтов стерлингов.