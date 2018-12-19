«Реал» намерен назначить Моуринью летом и предлагает ему зарплату €20 млн

Как отмечает издание, «Королевский клуб» изначально предлагал Моуринью 15 миллионов евро в год, а также пообещал усиление состава и определенную свободу в выборе новичков. Руководство «Реала», не дождавшись положительного ответа португальца, улучшило предложение по зарплате до 20 миллионов евро. Неофициальные контакты между сторонами начались еще в октябре, говорится в материале.
Daily Mail утверждает, что испанский клуб планирует назначить Моуринью 1 июля, чтобы не платить компенсацию «МЮ» в размере 5 миллионов евро.
Во вторник «Юнайтед» объявил об уходе Моуринью с поста главного тренера команды, португальца в должности сменил норвежец Уле-Гуннар Сульшер, контракт с которым рассчитан до конца сезона. Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством столичная команда стала чемпионом Испании и обладателем кубка страны.
В настоящее время «Реал» возглавляет аргентинец Сантьяго Солари. В ноябре он был утвержден главным тренером «сливочных», после того как был исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Хулена Лопетеги 29 октября. Контракт Солари рассчитан до 30 июня 2021 года.