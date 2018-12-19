«Реал» намерен назначить Моуринью летом и предлагает ему зарплату €20 млн

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Как отмечает издание, «Королевский клуб» изначально предлагал Моуринью 15 миллионов евро в год, а также пообещал усиление состава и определенную свободу в выборе новичков. Руководство «Реала», не дождавшись положительного ответа португальца, улучшило предложение по зарплате до 20 миллионов евро. Неофициальные контакты между сторонами начались еще в октябре, говорится в материале.

Футбол Англия 2018/2019 Тур 18, 22.12.2018, 20:30 Кардифф Сити - Манчестер Юнайтед -

Daily Mail утверждает, что испанский клуб планирует назначить Моуринью 1 июля, чтобы не платить компенсацию «МЮ» в размере 5 миллионов евро.

Во вторник «Юнайтед» объявил об уходе Моуринью с поста главного тренера команды, португальца в должности сменил норвежец Уле-Гуннар Сульшер, контракт с которым рассчитан до конца сезона. Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством столичная команда стала чемпионом Испании и обладателем кубка страны.