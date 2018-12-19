В Аргентине футболист чуть не убил судью за красную карточку
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Матч аргентинского регионального турнира между клубами «Спортинг» и «Митра» чуть не закончился трагедией.
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Матч аргентинского регионального турнира между клубами «Спортинг» и «Митра» чуть не закончился трагедией.
В конце встречи судья Габриэль Кортинес показал вторую желтую карточку игроку «Спортинга» Луису Масиэлю, после чего футболист избил арбитра.
По информации СМИ, Кортинес потерял сознание и был госпитализирован. Матч так и не был доигран. На момент остановки игры, счет был 3:1 в пользу «Митры». Сообщается, что судья выписан из больницы и его здоровью ничто не угрожает.