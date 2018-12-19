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20:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Барселона» хочет приобрести Ругани

«Барселона» заинтересована в приобретении защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани. Как утверждает Football Italia, сине-гранатовые хотят арендовать 24-летнего итальянца с последующей возможностью выкупа.

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Источник: AFP 2018

«Барселона» намерена укрепить линию обороны, поскольку защитники Томас Фермален и Самюэль Юмтити получили травмы. «Ювентус» же не намерен расставаться с Ругани. «Бьянконери» готовят для защитника новый контракт, рассчитанный до 2023 года.

В текущем сезоне Ругани провел 5 матчей за «Ювентус».

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