СМИ: «Барселона» хочет приобрести Ругани
«Барселона» заинтересована в приобретении защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани. Как утверждает Football Italia,
«Барселона» заинтересована в приобретении защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани. Как утверждает Football Italia,
«Барселона» намерена укрепить линию обороны, поскольку защитники Томас Фермален и Самюэль Юмтити получили травмы. «Ювентус» же не намерен расставаться с Ругани. «Бьянконери» готовят для защитника новый контракт, рассчитанный до 2023 года.
В текущем сезоне Ругани провел 5 матчей за «Ювентус».