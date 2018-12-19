СМИ: «Барселона» хочет приобрести Ругани

«Барселона» намерена укрепить линию обороны, поскольку защитники Томас Фермален и Самюэль Юмтити получили травмы. «Ювентус» же не намерен расставаться с Ругани. «Бьянконери» готовят для защитника новый контракт, рассчитанный до 2023 года.