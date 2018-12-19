Хет-трик Бэйла помог «Реалу» выйти в финал клубного чемпионата мира по футболу

Источник: AFP 2018

В составе испанского клуба хет-трик оформил Гарет Бэйл (44, 53 и 55-я минуты). У «Касимы» отличился Сёма Дои (78).

29-летний валлиец стал третьим футболистом в истории клубного чемпионата мира, которому удавалось оформить хет-трик в матче турнира. Ранее это удавалось нападающему испанской «Барселоны» Луису Суаресу (в 2015 году) и бывшему форварду «Реала» Криштиану Роналду, перешедшему летом в итальянский «Ювентус».

Бэйл забил шестой мяч на клубных чемпионатах мира и опередил по этому показателю нападающих «Барселоны» Суареса и Лионеля Месси, на счету которых по пять мячей. Единственный игрок, у которого больше голов, — Роналду (7).

В финале «Реал» сыграет с клубом «Аль-Айн» из ОАЭ. В матче за третье место встретятся «Касима» и аргентинский «Ривер Плейт». Обе встречи пройдут 22 декабря.