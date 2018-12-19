Хет-трик Бэйла помог «Реалу» выйти в финал клубного чемпионата мира по футболу
ТАСС, 19 декабря. Испанский «Реал» победил японскую «Касиму» со счетом 3:1 в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в ОАЭ.
ТАСС, 19 декабря. Испанский «Реал» победил японскую «Касиму» со счетом 3:1 в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в ОАЭ.
В составе испанского клуба
29-летний валлиец стал третьим футболистом в истории клубного чемпионата мира, которому удавалось оформить
Бэйл забил шестой мяч на клубных чемпионатах мира и опередил по этому показателю нападающих «Барселоны» Суареса и Лионеля Месси, на счету которых по пять мячей. Единственный игрок, у которого больше голов, — Роналду (7).
В финале «Реал» сыграет с клубом «Аль-Айн» из ОАЭ. В матче за третье место встретятся «Касима» и аргентинский «Ривер Плейт». Обе встречи пройдут 22 декабря.
Клубный чемпионат мира по футболу — соревнование между сильнейшими клубами шести конфедераций. Турнир был основан в 2000 году, с 2005 года проводится каждый год в декабре.