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22:12 (мск), источник: ТАСС

Хет-трик Бэйла помог «Реалу» выйти в финал клубного чемпионата мира по футболу

ТАСС, 19 декабря. Испанский «Реал» победил японскую «Касиму» со счетом 3:1 в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в ОАЭ.

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Источник: AFP 2018

В составе испанского клуба хет-трик оформил Гарет Бэйл (44, 53 и 55-я минуты). У «Касимы» отличился Сёма Дои (78).

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29-летний валлиец стал третьим футболистом в истории клубного чемпионата мира, которому удавалось оформить хет-трик в матче турнира. Ранее это удавалось нападающему испанской «Барселоны» Луису Суаресу (в 2015 году) и бывшему форварду «Реала» Криштиану Роналду, перешедшему летом в итальянский «Ювентус».

Бэйл забил шестой мяч на клубных чемпионатах мира и опередил по этому показателю нападающих «Барселоны» Суареса и Лионеля Месси, на счету которых по пять мячей. Единственный игрок, у которого больше голов, — Роналду (7).

В финале «Реал» сыграет с клубом «Аль-Айн» из ОАЭ. В матче за третье место встретятся «Касима» и аргентинский «Ривер Плейт». Обе встречи пройдут 22 декабря.

Клубный чемпионат мира по футболу — соревнование между сильнейшими клубами шести конфедераций. Турнир был основан в 2000 году, с 2005 года проводится каждый год в декабре.

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