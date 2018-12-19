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22:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник «Атлетико» Эрнандес в январе перейдёт в «Баварию» за € 80 млн

Защитник мадридского «Атлетико» Лукас Эрнандес зимой продолжит карьеру в мюнхенской «Баварии», сообщает Marca.

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Источник: Reuters

По информации издания, 1 января, в день открытия трансферного окна в Германии, немецкий клуб объявит о переходе 22-летнего французского футболиста. «Бавария» воспользуется опцией о сумме отступных в контракте Эрнандеса с «матрасниками», которая составляет € 80 млн. Контракт Лукаса с мюнхенцами будет рассчитан на четыре года.

Эрнандес является воспитанником «Атлетико», в составе которого он дебютировал в 2014 году. В 2018 году в составе сборной Франции он выиграл чемпионат мира, который проходил в России. В сезоне-2017/18 на счету защитника десять матчей (девять — в основе) за «Атлетико» в чемпионате Испании.

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