Капелло отказался от должности технического директора «Ромы»
Бывший тренер сборной России Фабио Капелло отказался от должности технического директора «Ромы», сообщает Football Italia.
Бывший тренер сборной России Фабио Капелло отказался от должности технического директора «Ромы», сообщает Football Italia.
По информации источника, 72-летний итальянский специалист получил предложение от римского клуба около месяца назад. Предполагалась, что Капелло будет помогать главному тренеру «Ромы» Эусебио Ди Франческо, однако специалист заявил, что не заинтересован в работе на посту технического директора.
В марте 2018 года Капелло покинул пост наставника китайского клуба «Цзянсу Сунин». Итальянский специалист работал в «Роме» в качестве главного тренера с 1999 по 2004 год и привёл клуб к титулу чемпиона Италии в сезоне-2000/01. В настоящее время Капелло работает экспертом на Sky Sport Italia.