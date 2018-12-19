Капелло отказался от должности технического директора «Ромы»

По информации источника, 72-летний итальянский специалист получил предложение от римского клуба около месяца назад. Предполагалась, что Капелло будет помогать главному тренеру «Ромы» Эусебио Ди Франческо, однако специалист заявил, что не заинтересован в работе на посту технического директора.

В марте 2018 года Капелло покинул пост наставника китайского клуба «Цзянсу Сунин». Итальянский специалист работал в «Роме» в качестве главного тренера с 1999 по 2004 год и привёл клуб к титулу чемпиона Италии в сезоне-2000/01. В настоящее время Капелло работает экспертом на Sky Sport Italia.