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19 декабря, источник: Чемпионат.com

Капелло отказался от должности технического директора «Ромы»

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло отказался от должности технического директора «Ромы», сообщает Football Italia.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, 72-летний итальянский специалист получил предложение от римского клуба около месяца назад. Предполагалась, что Капелло будет помогать главному тренеру «Ромы» Эусебио Ди Франческо, однако специалист заявил, что не заинтересован в работе на посту технического директора.

В марте 2018 года Капелло покинул пост наставника китайского клуба «Цзянсу Сунин». Итальянский специалист работал в «Роме» в качестве главного тренера с 1999 по 2004 год и привёл клуб к титулу чемпиона Италии в сезоне-2000/01. В настоящее время Капелло работает экспертом на Sky Sport Italia.

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30 сентября 2015© Ньюстюб
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