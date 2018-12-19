«Бешикташ» заинтересован в приобретении российского форварда Комличенко

По информации источника, 23-летний российский футболист входит в сферу интересов турецкого клуба, который хочет усилиться двумя форвардами. «Бешикташ» интересуется также нападающим «Ахмата» Аблайе Мбенге, экс-форвардом «Локомотива» Байе Умаром Ниассом, который ныне выступает в «Эвертоне», и нападающим «Трабзонспора» Бураком Йылмазом.