«Бешикташ» заинтересован в приобретении российского форварда Комличенко
Нападающий «Краснодара» Николай Комличенко, который выступает на правах аренды в чешском клубе «Млада Болеслав», может продолжить карьеру в «Бешикташе», сообщает Fanatik.
Нападающий «Краснодара» Николай Комличенко, который выступает на правах аренды в чешском клубе «Млада Болеслав», может продолжить карьеру в «Бешикташе», сообщает Fanatik.
По информации источника, 23-летний российский футболист входит в сферу интересов турецкого клуба, который хочет усилиться двумя форвардами. «Бешикташ» интересуется также нападающим «Ахмата» Аблайе Мбенге,
В нынешнем сезоне чешского чемпионата Комличенко забил 18 мячей в 18 матчах. 23-летний нападающий возглавляет гонку бомбардиров турнира. Второе место занимает полузащитник пражской «Славии» Мирослав Стох, в его активе 11 мячей.