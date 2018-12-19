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19 декабря, источник: Чемпионат.com

«Бешикташ» заинтересован в приобретении российского форварда Комличенко

Нападающий «Краснодара» Николай Комличенко, который выступает на правах аренды в чешском клубе «Млада Болеслав», может продолжить карьеру в «Бешикташе», сообщает Fanatik.

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Источник: AFP 2018

По информации источника, 23-летний российский футболист входит в сферу интересов турецкого клуба, который хочет усилиться двумя форвардами. «Бешикташ» интересуется также нападающим «Ахмата» Аблайе Мбенге, экс-форвардом «Локомотива» Байе Умаром Ниассом, который ныне выступает в «Эвертоне», и нападающим «Трабзонспора» Бураком Йылмазом.

В нынешнем сезоне чешского чемпионата Комличенко забил 18 мячей в 18 матчах. 23-летний нападающий возглавляет гонку бомбардиров турнира. Второе место занимает полузащитник пражской «Славии» Мирослав Стох, в его активе 11 мячей.

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