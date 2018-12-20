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00:38 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Монако» Головин дисквалифицирован на четыре матча

ТАСС, 20 декабря. Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин дисквалифицирован на четыре матча за удаление в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (0:3). Об этом сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

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Источник: Reuters
Футбол
Франция 2018/2019
Тур 19, 22.12.2018, 23:00
Монако
-Генгам-

16 декабря 22-летний футболист был удален с поля за грубый фол на 47-й минуте матча. Пытаясь отобрать мяч, он наступил шипами на икроножную мышцу капитану «Лиона» Набилю Фекиру. Арбитр вынес решение удалить россиянина после просмотра видеоповтора. Наказание будет распространяться на матчи чемпионата Франции, Кубка Франции и Кубка французской лиги.

В текущем сезоне Головин, перешедший летом в «Монако» из московского ЦСКА, провел 12 матчей во всех турнирах, сделав две голевые передачи. Две игры перед матчем с «Лионом» россиянин пропустил по причине болезни.

«Монако» занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 13 очками.

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