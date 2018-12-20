Футболист «Монако» Головин дисквалифицирован на четыре матча

16 декабря 22-летний футболист был удален с поля за грубый фол на 47-й минуте матча. Пытаясь отобрать мяч, он наступил шипами на икроножную мышцу капитану «Лиона» Набилю Фекиру. Арбитр вынес решение удалить россиянина после просмотра видеоповтора. Наказание будет распространяться на матчи чемпионата Франции, Кубка Франции и Кубка французской лиги.