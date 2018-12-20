Гол Рибери принёс «Баварии» победу в матче с «РБ Лейпцигом» в Бундеслиге

Источник: РИА "Новости"

Футбол Германия 2018/2019 Тур 17, 22.12.2018, 20:30 Айнтрахт Ф - Бавария -

Автором единственного гола матча стал полузащитник «Баварии» Франк Рибери, забивший на 83-й минуте встречи. В компенсированное время матча главный арбитр показал прямую красную карточку хавбеку гостей Штефану Ильзанкеру, а также удалил с поля полузащитника хозяев Ренату Саншеша. Таким образом, мюнхенская команда продлила свою беспроигрышную серию в чемпионате Германии до 5 матчей.

«Бавария» набрала 33 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Отставание мюнхенцев от лидера соревнования, дортмундской «Боруссии», составляет 6 очков. «РБ Лейпциг» (28) располагается строчкой ниже, на 4-м месте.