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01:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Рибери принёс «Баварии» победу в матче с «РБ Лейпцигом» в Бундеслиге

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» принимала «РБ Лейпциг». Встреча команд состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол
Германия 2018/2019
Тур 17, 22.12.2018, 20:30
Айнтрахт Ф
-Бавария-

Автором единственного гола матча стал полузащитник «Баварии» Франк Рибери, забивший на 83-й минуте встречи. В компенсированное время матча главный арбитр показал прямую красную карточку хавбеку гостей Штефану Ильзанкеру, а также удалил с поля полузащитника хозяев Ренату Саншеша. Таким образом, мюнхенская команда продлила свою беспроигрышную серию в чемпионате Германии до 5 матчей.

«Бавария» набрала 33 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Отставание мюнхенцев от лидера соревнования, дортмундской «Боруссии», составляет 6 очков. «РБ Лейпциг» (28) располагается строчкой ниже, на 4-м месте.

В параллельных матчах тура чемпионата Германии «Вердер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в Бремене со счётом 1:1, «Майнц» и франкфуртский «Айнтрахт» поделили очки между собой (2:2), а «Фрайбург» не сумел обыграть находящийся в зоне вылета из Бундеслиги «Ганновер-96» (1:1).

Бавария 1:0
Первый тайм: 0:0
РБ Лейпциг
19.12.2018, 22:30 основной раунд: 16-й тур Allianz-Arena
Главные тренеры
Нико Ковач Ральф Рангник
Голы
83′ Франк Рибери (Ренату Санчеш) 7
Составы
Мануэль Нойер 1
Никлас Зюле 4
Матс Хуммельс 5
Давид Алаба 27
Джошуа Киммих 32
Тиагу Алькантара 6
Леон Горецка 18
Роберт Левандовски 9
28′ Серж Гнабри 22
Франк Рибери 7
90′ Томас Мюллер 25
Хави Мартинес 8
61′ Кингсли Коман 29
79′ 90+2′ Ренату Санчеш 35
1 Петер Гулачи
5 Дайот Упамекано
6 Ибраима Конате
16 Лукас Клостерманн
23 Марсель Хальстенберг
31 Диего Демме 16′
44 Кевин Кампль
11 Тимо Вернер
27 Конрад Ляймер 87′ 64′
20 Матеус Кунья
9 Юссуф Поульсен 88′
29 Жан-Кевин Огюстен
17 Арминду Брума 81′
13 Штефан Ильзанкер 90+1′
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
10 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 2
5 Угловые 5
10 Фолы 21
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Марко Фриц (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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