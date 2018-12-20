«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» в матче четвертьфинала Кубка английской лиги
ТАСС, 20 декабря. Футболисты «Тоттенхэма» со счетом 2:0 обыграли «Арсенал» в матче ¼ финала Кубка английской лиги.
ТАСС, 20 декабря. Футболисты «Тоттенхэма» со счетом 2:0 обыграли «Арсенал» в матче ¼ финала Кубка английской лиги.
Голы забили Сон Хын Мин (20-я минута) и Деле Алли (59).
«Тоттенхэм» выиграл четвертый матч подряд во всех турнирах. В Кубке английской лиги лондонцы ранее победили «Уотфорд» (2:2, по пенальти — 4:2) и «Вест Хэм» (3:1).
В чемпионате Англии «Тоттенхэм» занимает третье место, имея 39 очков. Клуб квалифицировался в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с немецкой «Боруссией» (Дортмунд).
В другом матче четвертьфинала «Челси» дома обыграл «Борнмут» со счетом 1:0 благодаря голу Эдена Азара на 84-й минуте. Также в полуфинал вышли «Манчестер Сити» и клуб третьего дивизиона «Бертон Альбион».
Дата жеребьевки полуфиналов определится позднее.