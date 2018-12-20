«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» в матче четвертьфинала Кубка английской лиги

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Голы забили Сон Хын Мин (20-я минута) и Деле Алли (59).

Футбол Англия 2018/2019 Тур 18, 22.12.2018, 15:30 Арсенал - Бернли -

«Тоттенхэм» выиграл четвертый матч подряд во всех турнирах. В Кубке английской лиги лондонцы ранее победили «Уотфорд» (2:2, по пенальти — 4:2) и «Вест Хэм» (3:1).

В чемпионате Англии «Тоттенхэм» занимает третье место, имея 39 очков. Клуб квалифицировался в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с немецкой «Боруссией» (Дортмунд).

В другом матче четвертьфинала «Челси» дома обыграл «Борнмут» со счетом 1:0 благодаря голу Эдена Азара на 84-й минуте. Также в полуфинал вышли «Манчестер Сити» и клуб третьего дивизиона «Бертон Альбион».